Léo Ortiz exalta Gerson e projeta estreia do Flamengo no Mundial

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira, comentou sobre Gerson, que pode deixar o clube. O capitão do Rubro-Negro teria acertado termos contratuais com o Zenit, da Rússia, que aguarda o fim do Mundial para pagar sua multa.

"Não perguntamos muito porque é uma questão dele e estamos focados no Mundial. Tenho certeza de que ele está muito centrado, não à toa é o nosso capitão, muito pelo exemplo e vem demonstrando isso diariamente", disse o zagueiro.

O meio-campista foi muito criticado pela torcida pela suposta decisão de deixar o clube rumo ao Velho Continente. Esta seria a terceira passagem de Gerson na Europa. Na carreira, defendeu a Roma e o Marselha nas oportunidades em que deixou o Brasil.

Seja para torcer pelo seu time nos estádios dos Estados Unidos ou aproveitar uma viagem inesquecível: a gente cuida de você do início ao fim.

Cobertura médica, seguro bagagem, assistência para pets, compras protegidas e muito mais, tudo com a confiança de quem está ao lado do... pic.twitter.com/bwsQZM2UTj ? Flamengo (@Flamengo) June 13, 2025

Léo Ortiz: análise da estreia

A estreia do Mengão na Copa do Mundo de Clubes será diante do Espérance, da Tunísia. Em análise sobre a equipe rival, Léo Ortiz destacou o físico como um ponto forte e se mostrou entusiasmado por conhecer novos estilos de jogo na competição.

"Acho um jogo muito difícil. Os times africanos, além de bons defensivamente, são muito físicos e técnicos. Vamos estudar mais de perto e o Filipe vai passar para a gente. Acredito que vai ser legal entender e ver como outros times se portam em campo no Mundial", relatou.

Sobre o confronto mais esperado do grupo D, entre Flamengo e Chelsea, o zagueiro frisou que, apesar de um grande jogo, devem focar nas três partidas e não em apenas uma.

"É uma oportunidade especial jogar contra um time do topo da Europa, mas não podemos focar neles agora. Temos três grandes desafios e não podemos focar no jogo contra o Chelsea e deixar de lado os outros dois", concluiu.

O duelo de estreia no Mundial contra o Espérance está marcado para esta segunda-feira. O Mengão entra em campo às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia.