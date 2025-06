Leila se orgulha de ser única chefe mulher no Mundial e foca em premiação: 'Sou materialista'

Dos 32 de clubes que disputam o Mundial de Clubes da Fifa, a partir deste sábado, o Palmeiras é o único chefiado por uma mulher. Tal fato causa muito orgulho a Leila Pereira, presidente palmeirense, que coloca ser inspiração para outras mulheres como algo mais realizador do que vencer títulos no microcosmo futebolístico.

Durante conversa com jornalistas, em Greensboro, cidade da Carolina do Norte escolhida como sede alviverde para a primeira fase do torneio, a dirigente disse esperar que a força de sua imagem como chefe máxima de um time de futebol reverbere pelo mundo.

"Quando eu falo isso, parece presunçoso, mas não é. É a verdade. Você tem advogadas, médicas, jornalistas maravilhosas como vocês. Há mulheres em todas as áreas. Eu sou a única mulher presidente de um clube da Série A da América do Sul, de um clube participando desse mundial de clubes. Isso é muito significativo para mim, é uma inspiração para todas nós mulheres", comentou.

"É um caminho para todas as mulheres. Se a Leila pode, saiu de Cabo Frio e foi para o Rio. Uma jornalista e advogada que jamais imaginou que seria presidente desse clube gigante, e conseguiu com muita luta. Eu gosto e acho lindo quando as mulheres falam: 'Leila, eu não sou palmeirense, mas você é uma inspiração para mim'. Eu acho, com sinceridade, que quero conquistar todos os títulos, claro, mas o que é muito relevante para mim é servir de inspiração para milhares de meninas e mulheres", concluiu.

Quanto aos objetivos do Palmeiras, Leila entende que é difícil erguer a taça em uma competição repleta de gigantes europeus, mas não tira o time da briga pelo título. Tanto quanto o brilho do troféu dourado, contudo, a presidente palmeirense quer ver os cofres do clube preenchidos com as altas premiações prometidas a cada avanço de etapa no torneio.

"Costumam dizer que sou materialista, e eu sou mesmo. Sem investimento e sem dinheiro você não faz o futebol de alto nível como é o do Palmeiras. Não paga em dia seus profissionais. Vocês sabem que isso no Brasil é exceção. Só com a entrada de valores vultuosos como essa premiação, valores para participarmos, é extremamente importante para honrarmos nossos compromissos e reforçar nosso elenco. Vencendo, ganhamos mais (dinheiro). Ganhando mais, investimos ainda mais no nosso elenco."

O assunto título mundial sempre mexe com os brios dos palmeirenses, já que há uma discussão em torno da validação da Copa Rio de 1951, vencida pelo clube da Barra Funda, como Mundial. Vencer o novo torneio da Fifa, com o formato mais difícil de todos os tempos, encerraria qualquer debate e piada dos rivais.

Isso, junto dos altos investimentos feito pelo clube na temporada, coloca um peso maior à missão nos EUA. Todo esse contexto, entretanto, não traz pressão aos jogadores, garante Leila.

"Vamos e cobiçamos o título, mas temos que pensar jogo a jogo. O torcedor quer ganhar sempre, mas nossos atletas têm a cabeça muito focada no próximo desafio. Fazem o possível e o impossível para isso. Quanto à pressão, estamos aqui tranquilos porque sabemos do nosso trabalho e onde queremos chegar. No Brasil, vocês (jornalistas) que colocam o Palmeiras a pressão vem de vocês. Temos humildade o suficiente para saber que outros também querem vencer. Não tem pressão", disse.

"Eu tenho diálogo muito próximo com os atletas, e principalmente como o treinador e diretor de futebol. O Abel já disse que minha principal qualidade é que sou leve. Sou leve, mas quando preciso ser dura, eu sou. É fácil trabalhar no Palmeiras, todos nós temos o mesmo objetivo. Sabemos o potencial de cada um de nós e trabalhamos muito. Pressão por parte da presidente não há. Estou sempre contribuindo e ajudando", concluiu.

Os times brasileiros vão embolsar US$ 15,2 milhões (R$ 84 milhões) somente para participar do torneio. Conforme consigam avançar, os valores sobem. Veja as premiações:

Fase de grupos (três jogos): US$ 2 milhões (R$ 11 mi) por vitória/US$ 1 milhão (R$ 5,5 mi) por empate

- Oitavas de final: + US$ 7,5 milhões (R$ 41,7 mi)

- Quartas de final:+ US$ 13,1 milhões (R$ 72,6 mi)

- Semifinais: + US$ 21 milhões (R$ 116,4 mi)

- Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 166,2 mi)

- Campeão: + US$ 40 milhões (R$ 221,7 mi)