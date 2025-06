Leila abre o jogo sobre renovação de Abel, novo calendário e Mundial

A presidente Leila Pereira está de olho no título da Copa do Mundo de Clubes, mas também na renovação de contrato com Abel Ferreira e até na possível redução nas datas dos Campeonatos Estaduais.

Estamos aqui, vamos, cobiçamos sim, a conquista do título, mas principalmente pensar jogo a jogo. [...] quando você está em uma competição, todos os clubes querem vencer. Ninguém vem aqui a passeio. Eu não estou aqui a passeio. Nós estamos aqui trabalhando e muito. Leila Pereira, presidente do Palmeiras

O Alviverde estreia amanhã, às 19h (de Brasília), contra o Porto, e Leila minimizou o retrospecto ruim dos brasileiros contra europeus. O Palmeiras, por exemplo, perdeu a final do Mundial de 2021 para o Chelsea.

Estamos lutando para vencer incansavelmente, não só o europeu. Nós queremos chegar o mais forte possível para vencermos todos os nossos adversários. Com toda sinceridade, o peso vai ser o mesmo, nós queremos vencer o Porto, o Al-Ahly, o Inter Miami.

O que mais Leila Pereira falou

Redução nos Estaduais: "Vocês sabem que o calendário brasileiro sempre foi muito complicado por essa quantidade de jogos. É insana. Isso é uma coisa absurda da carga em cima dos nossos atletas. Até eu estou muito animada porque o novo presidente da CBF já anunciou a diminuição dos Estaduais. Eu acho que isso vai ter um impacto muito positivo para a gente no futuro".

Renovação com Abel até 2027: "Eu já falei diversas vezes, o meu interesse é que ele fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato. Claro, se ele quiser ficar mais, eu gostaria demais, mas o meu foco é esse, que seria também um fato histórico. que eu não conheço na história do Palmeiras um presidente que ficou com o mesmo treinador nos dois mandatos. Então, eu vou lutar por isso, que eu gostaria muito que ele ficasse conosco".

Jogadores cobiçados após o Mundial: "Em toda janela tem interesse nos nossos atletas. Eu fico muito feliz em poder estar participando dessa Copa do Mundo, que valoriza o trabalho de todos nós. Eu não tenho receio nenhum com relação a assédio aos nossos atletas e ao nosso treinador, porque no Palmeiras o contrato tem validade, entende? Todos têm contrato e aqui, como o clube honra os seus compromissos, os atletas também precisam honrar os seus. Então, para um atleta ser negociado precisa ter o interesse do atleta, um clube interessado, do Palmeiras e de algum outro. Se alguma dessas partes não tiver interesse, o negócio não sai".

Investimento à longo prazo: "O Palmeiras sempre pensou em investimento tanto de pessoas, atletas, infraestrutura, e não só visando o próximo campeonato, mas sim para ter essa longevidade de protagonismo como nós temos".

Palmeiras sem pressão interna no Mundial: "Não existe pressão interna. E a pressão do torcedor, o torcedor que ganha sempre, claro. Mas os nossos atletas têm a cabeça muito focada no próximo desafio. [...] nós estamos aqui tranquilos porque nós sabemos do nosso trabalho e onde nós queremos chegar".

Escolha da sede nos EUA: "Nós estudamos os locais e queríamos um local onde nossa equipe tivesse tranquilidade e também um ponto onde fosse próximo a Nova York e Miami [onde o Palmeiras joga na primeira fase]. Foi por isso, sim, para poder realmente focar no que interessa essa competição".

Mostrar o futebol para os norte-americanos: "Gostaria demais era ver a nossa família palmeirense prestigiando os nossos jogos, e também os americanos, para conhecerem esse esporte espetacular mais de perto. Ano que vem, a Copa do Mundo é aqui nos Estados Unidos. Então, acho que é interesse de todos os clubes se saírem bem e conseguirem aquele troféu maravilhoso".