Leila nega pressão interna no Palmeiras após investimentos e cita ansiedade por estreia no Mundial

O Palmeiras está a dois dias da estreia na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que acontece nos Estados Unidos. O primeiro compromisso do Verdão será neste domingo, contra o Porto, a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na tarde desta sexta-feira, a presidente Leila Pereira negou que haja uma pressão interna devido aos investimentos feito na equipe neste ano e citou ansiedade para a estreia.

"O Palmeiras sempre pensou em investimento tanto de pessoas, atletas, infraestrutura não só visando o próximo campeonato, mas para ter essa longevidade de protagonismo como nós temos. Não acredito que esse investimento que fizemos esse ano vá surtir qualquer tipo de pressão e prejudicar os atletas. Estamos preparados. A gente faz o possível para competir no topo. Estamos todos preparados. Ansioso para iniciar esse torneio", declarou a mandatária.

A Fifa abriu uma janela excepcional entre os dias 1° e 10 de junho para os clubes se reforçaram às vésperas do torneio mundial. O Palmeiras, porém, não usufruiu disso já que havia fechado seu elenco na janela de transferências do começo do ano, com alto investimento em jogadores como os atacantes Paulinho e Vitor Roque, por exemplo, que foram os mais caros.

Os dois juntos custaram pouco mais de R$ 260 milhões. Além desses dois, o Palmeiras contratou mais cinco atletas os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os meias Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, além do atacante Facundo Torres. O único que veio sem custo foi Fuchs, que está emprestado pelo Atlético-MG.

"Nosso elenco e profissionais trabalham sob pressão porque queremos sempre por resultados. É um jogo e nem sabemos o que pode acontecer. Dentro da Academia de Futebol, no hotel, que fizemos uma ambiente parecido, pensamos sempre em vencer o próximo desafio. A pressão não é pressão. Não existe pressão interna. O torcedor quer ganhar sempre, claro. Nossos atletas têm a cabeça focada no próximo ensaio e sabem que nós fazemos o possível o impossível para vencer o próximo jogo", declarou.

"Com toda sinceridade, estamos aqui tranquilos porque sabemos do nosso trabalho e onde queremos chegar. Vocês colocam o Palmeiras sempre como favorito, vem de vocês. Sabemos trabalhar com isso. Temos pé no chão, humildade suficiente para saber que outros também querem vencer. Na hora do jogo, vamos apresentar o melhor possível. Então, não tem pressão", seguiu.

Além de Porto, o Palmeiras também enfrenta o Al-Ahly (EGI) e o Inter Miami (EUA) na primeira fase. Avançam às oitavas de final os dois melhores colocados de cada grupo.