Leclerc bate, e Verstappen lidera primeiro treino livre do GP do Canadá

Pela tarde desta sexta-feira, aconteceu a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, que acontece no domingo, no circuito Gilles Villeneuve. Max Verstappen, da Red Bull, garantiu a ponta da classificação com o tempo de 1min13s193.

O pódio foi completo por Alex Albon, que terminou o treino em segundo lugar, e Carlos Sainz, em terceiro, ambos da Williams, com tempos de 1min13s232 e 1min13s275, respectivamente.

? END OF FP1 ? TOP 10

Verstappen ?

Albon

Sainz

Russell

Hamilton

Hadjar

Norris

Lawson

Gasly

Leclerc#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/uCSKErYl4X ? Formula 1 (@F1) June 13, 2025

Após 18 minutos do início do treino, Charles Leclerc, da Ferrari, passou pelo lado sujo da pista na curva 12 e, ao frear, viu seu pneu dianteiro da direita travar e causar um choque forte no muro, o que provocou também uma bandeira vermelha. A pista foi liberada somente depois de oito minutos.

Leclerc, que liderava o treino até o acidente, terminou a sessão na 10ª posição, com um tempo de 1min13s885.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 16ª colocação, cravando 1min14s324.

O segundo treino livre do GP do Canadá acontece logo mais, às 18h (de Brasília) desta sexta-feira.

Neste sábado, às 13h30, os pilotos voltam à pista para a terceira e última sessão de treino no Circuito Gilles Villeneuve, já a classificação está marcada para as 17h. A corrida será no domingo, às 15h.