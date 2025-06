Kamaru Usman e Joaquin Buckley batem o peso e confirmam duelo de gerações no UFC Atlanta

Na manhã desta sexta-feira (13) foi realizada a pesagem oficial do UFC Atlanta. Sem grandes sustos, os 26 atletas escalados para disputarem os 13 combates do evento passaram pela balança e atingiram o limite estabelecido em suas respectivas categorias de peso. E não foi diferente com os protagonistas do show, Kamaru Usman e Joaquin Buckley, que bateram o peso e confirmaram o duelo de gerações na luta principal deste sábado.

Primeiro a subir na balança durante a cerimônia, Usman surgiu com 77,5 kg. Ex-campeão dos meio-médios (77 kg), o nigeriano tem um audacioso plano de voltar ao topo da categoria e, em seguida, ir em busca de um bicampeonato. Mas para isso, Kamaru terá que frear a ascensão de Buckley. Embalado por seis vitórias consecutivas, o americano cravou a mesma marca que seu oponente na pesagem, com 77,5 kg.

'Co-main event'

Na segunda luta em ordem de importância da noite, outra ex-campeã entrará em ação. Rose Namajunas cravou 57,1 kg - mesma marca aferida por sua adversária, Miranda Maverick. O 'co-main event' coloca frente a frente duas atletas que já foram parceiras de treino durante anos. Compatriotas, 'Thug' e 'Fear The' trarão a rivalidade dos tatames para o octógono, em um verdadeiro 'tira-teima'.

Dupla brasileira no peso

Como não poderia deixar de ser, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado no UFC Atlanta com dois competidores. O primeiro a subir ao palco foi Rodolfo Bellato, com a marca de 93,2 kg. Seu adversário, Paul Craig, despontou cerca de 200 gramas mais pesado, com 93,4 kg. Os dois foram realocados para o evento deste sábado após virem o confronto, originalmente marcado para o UFC Vegas 106, em maio, ser cancelado de última hora por conta de uma herpes labial identificada no rosto de 'Trator'.

Em seguida, foi a vez de Raoni Barcelos. Sorridente, o brasileiro cravou 61,6 kg e vibrou bastante em cima da balança. Seu adversário, Cody Garbrandt, surgiu no palco com a mesma marca, confirmando o combate. Aos 38 anos, o veterano carioca aposta na longevidade para emplacar sua terceira vitória seguida no evento e se aproximar do ranking dos galos (61 kg).

Confira todos os pesos do UFC Atlanta abaixo:

Peso meio-médio: Kamaru Usman (77,5 kg) x Joaquin Buckley (77,5 kg)

Peso-mosca: Rose Namajunas (57,1 kg) x Miranda Maverick (57,1 kg)

Peso-médio: Edmen Shahbazyan (83,9 kg) x Andre Petroski (84,3 kg)

Peso-galo: Cody Garbrandt (61,6 kg) x Raoni Barcelos (61,6 kg)

Peso-médio: Mansur Abdul-Malik (84,3 kg) x Cody Brundage (84,3 kg)

Peso meio-pesado: Alonzo Menifield (93,4 kg) x Oumar Sy (93,4 kg)

Peso meio-pesado: Paul Craig (93,4 kg) x Rodolfo Bellato (93,2 kg)

Peso meio-médio: Michael Chiesa (77,5 kg) x Court McGee (77,1 kg)

Peso-galo: Malcolm Wellmaker (61,6 kg) x Kris Moutinho (61,6 kg)

Peso-mosca: Cody Durden (57,1 kg) x Jose Ochoa (56,7 kg)

Peso-galo: Ricky Simon (61,6 kg) x Cameron Smotherman (61,6 kg)

Peso meio-médio: Phil Rowe (77,5 kg) x Ange Loosa (77,5 kg)

Peso-mosca: Jamey-Lyn Horth (57,1 kg) x Vanessa Demopoulous (57,1 kg)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC (@ufc)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok