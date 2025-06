Kaio Jorge, do Cruzeiro, manda mensagem a Jamerson após grave lesão

O duelo entre Vitória e Cruzeiro apresentou um momento de angústia em campo. O lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, sofreu uma grave lesão no empate sem gols no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileiro, que causou impacto nos atletas.

Um dos destaques do elenco cruzeirense, o atacante Kaio Jorge mandou uma mensagem ao companheiro de profissão. "Deus abençoe a sua recuperação", postou o artilheiro.

Após a contusão, Jamerson deixou o gramado em uma ambulância com fratura e ruptura dos ligamentos do tornozelo direito e passou por cirurgia no Hospital São Rafael, em Salvador.

O que aconteceu com Jamerson

O lance ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo, quando Jamerson avançava pela esquerda e, ao tentar acelerar a jogada na linha de fundo, foi atingido por um carrinho de Eduardo. O campo encharcado dificultou ainda mais o controle do movimento, e o impacto direto resultou em uma torção violenta. A arbitragem inicialmente mostrou cartão amarelo ao volante cruzeirense, mas, diante da gravidade da lesão, reviu a decisão e expulsou o jogador com vermelho direto.

O choque da cena foi imediato. Companheiros e adversários demonstraram espanto, e Eduardo, visivelmente abalado, chorou enquanto acompanhava o atendimento médico ao lado do adversário caído. Sem reação diante da gravidade do que havia causado, o jogador do Cruzeiro foi retirado de campo em lágrimas, amparado por membros da comissão técnica.