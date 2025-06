Bruninho e Rosângela Santos serão embaixadores dos Jogos da Juventude

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A edição de 2025 dos Jogos da Juventude já tem a primeira dupla de embaixadores definida: o levantador Bruninho e a velocista Rosângela Santos.

A competição será realizada em Brasília, de 10 a 25 de setembro. A expectativa é que cerca de 4.000 jovens estejam envolvidos nas disputas de 20 modalidades.

Fiquei muito feliz com o convite do Comitê Olímpico e vai ser muito bacana poder estar com essa molecada lá em Brasília. São mais de 2 milhões de estudantes envolvidos nas prévias e cerca de 5 mil representarão os seus estados. Tenho certeza que vai ser demais Bruninho

Bruninho é três vezes medalhista olímpico com a seleção masculina de vôlei. Ele esteve nos elencos que conquistaram o ouro na Rio-2016 e a prata em Pequim-2008 e Londres-2012. O vôlei nos Jogos da Juventude já contou com a presença de nomes como Rosamaria, Ana Cristina, Camila Brait, Júlia Bergmann, Roberta e Darlan.

Rosângela Santos Imagem: Gonzalo Fuentes/Reuters

Já Rosângela conquistou o bronze no revezamento 4x100m em Pequim. A atleta é recordista sul-americana dos 100m rasos e foi a primeira brasileira a correr a distância em menos de 11 segundos, com a marca de 10.91.

Às vezes, nós, atletas, não paramos para pensar como a gente começou e hoje vejo a importância da competição na minha carreira. Minha experiência nos Jogos da Juventude me levou para os Jogos Pan-americanos. E, no ano seguinte, estava nos Jogos Olímpicos Pequim 2008, onde eu viria a me tornar medalhista Rosângela Santos

"Os Jogos da Juventude marcam a primeira competição com formato igual aos Jogos Olímpicos e Jogos Pan-americanos. A minha participação foi muito especial e me ajudou muito a evoluir. Então, foi com muita nostalgia e felicidade que eu recebi o convite de ser embaixadora nesta edição", completou.

Outros nomes consagrados do esporte nacional passaram pelos Jogos da Juventude, como Beatriz Souza, Sarah Menezes, Mayra Aguiar, William Lima e Larissa Pimenta, do judô, Duda Lisboa, do vôlei de praia, Alison dos Santos "Piu", Caio Bonfim e Rosângela Santos, Fernando Scheffer, da natação; além de Rodrygo, jogador do Real Madrid, da Espanha, e da seleção brasileira.

"A presença de ídolos como Bruninho e Rosângela é, sem dúvida, um diferencial enorme. Eles representam não apenas a excelência esportiva, mas também trajetórias de vida inspiradoras, o que é fundamental para motivar os jovens atletas. Ter referências tão positivas demonstra o compromisso do COB em oferecer uma experiência completa e enriquecedora, que vai além das competições", declarou Daniel Santiago, gerente dos Jogos da Juventude.