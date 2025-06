João Schmidt recebe terceiro amarelo e desfalca Santos em clássico contra o Palmeiras

O técnico Cléber Xavier ganhou mais uma dor de cabeça para o clássico contra o Palmeiras, válido pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante João Schmidt recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e será desfalque no Santos para o duelo, que acontece após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

João Schmidt foi advertido aos 50 minutos do segundo tempo. O jogador cometeu falta sobre Zé Welison, e o árbitro Paulo Cesar Zanovelli mostrou o cartão amarelo. Dessa forma, o camisa 5 do Peixe precisará cumprir suspensão automática na próxima rodada.

Schmidt não foi o único que Cléber Xavier perdeu para o clássico contra o Palmeiras. Decisivo na vitória sobre o Fortaleza, o meia Rollheiser também foi punido com o terceiro cartão amarelo e será baixa certa. O argentino recebeu a advertência ainda na primeira etapa.

Com as ausência de Schmidt e Rollheiser, o Santos conta com seis opções para compor o meio-campo. Caso opte por uma formação mais conservadora, Cléber Xavier pode utilizar uma trinca de volantes. Tomás Rincón, Pituca, Gabriel Bontempo e Zé Rafael aparecem como opções.

Já para uma formação mais ofensiva, Barreal pode fazer a função de um meia armador, assim como Thaciano. Fica a expectativa quanto à possível renovação de Neymar, que tem vínculo com o clube até 30 de junho. Caso renove, a esperança é que o craque esteja à disposição para o clássico contra o Palmeiras.

João Schmidt iniciou a temporada, em sua maior parte, como reserva do Santos. A partir da reta final de fevereiro, contudo, o volante ganhou a titularidade com boas atuações. Em maio, no entanto, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi baixa por cerca de um mês.

O atleta voltou de contusão na derrota para o Botafogo, antes da pausa para a data Fifa. Contra o Fortaleza, também entrou nos minutos finais da partida. Na atual temporada, João Schmidt soma 23 jogos (15 como titular), com um gol e uma assistência.

Sem João Schmidt e Rollheiser, o Santos volta a campo somente no mês de julho, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Peixe recebe o Palmeiras na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, com data e horário a serem confirmados posteriormente pela CBF.