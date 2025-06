Jake Paul inclui Conor McGregor em lista de atletas mais supervalorizados do esporte

Ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC, Conor McGregor conseguiu furar a bolha e alcançar um status de superestrela do esporte mundial - posição nunca antes alcançada por outro lutador de MMA. Apesar disso, há quem entenda que o prestígio do astro irlandês excede seu real valor como atleta. Este é o caso, por exemplo, de Jake Paul.

Em uma publicação para as redes sociais do seu patrocinador (veja abaixo ou clique aqui), Jake elegeu McGregor como um dos dez atletas mais supervalorizados do esporte mundial na história. Mais do que a opinião pessoal do youtuber que virou boxeador, a inclusão do astro do UFC na lista pode ser vista como mais um capítulo da rixa entre os dois, que conta com inúmeros episódios de troca de provocações públicas.

"Esse é o meu top 10 de atletas mais supervalorizados. Babe Ruth (baseball), supervalorizado. Trevor Lawrence (futebol americano), pago em excesso e supervalorizado. Esse vai irritar muitas pessoas: (Cristiano) Ronaldo (futebol). Ryan Garcia (boxe), Conor McGregor (MMA). Dak Prescott (futebol americano), absurdamente supervalorizado. Anthony Edwards (basquete), supervalorizado. Canelo Álvarez (boxe), supervalorizado. Tua Tagovailoa (futebol americano), supervalorizado. E por último, Anthony Joshua (boxe), supervalorizado. Aí está", enumerou Paul.

Boxeadores na lista

E Conor McGregor não foi o único lutador a fazer parte da lista. Também estão no top 10 atletas mais superestimados, na opinião de Jake Paul, os boxeadores Ryan Garcia, Saúl 'Canelo' Álvarez e Anthony Joshua. Curiosamente, assim como o ex-campeão do UFC, todos os três pugilistas citados pelo youtuber também já se desentenderam em algum momento com ele.

