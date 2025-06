Hernan: diretoria do São Paulo não vai demitir Zubeldía neste momento

A diretoria do São Paulo não vai demitir Luis Zubeldía neste momento, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo apurou o colunista, o técnico permanece no cargo durante a pausa para o Mundial de Clubes, apesar da enorme pressão da torcida após a derrota para o Vasco no Morumbis.

Hoje, o presidente Casares, o Belmonte, que é o diretor de futebol, junto com o Rui Costa, com o Nelson Ferreira, a decisão deles é que neste momento não se deve trocar o treinador, um dia após a derrota.

Ah, mas pode trocar durante a preparação? Eu não vejo isso acontecer -- vai ser muito difícil uma troca durante a preparação. Mas se volta da parada e não tem evolução, aí começa a ter um cenário diferente.

André Hernan

Com Zubeldía na berlinda, a avaliação interna no São Paulo é que o trabalho do treinador precisa melhorar no Brasileiro, onde a equipe tem um ponto a mais que o primeiro time no Z-4.

Em que pese a boa campanha na Libertadores, Zubeldía engatou a terceira derrota seguida na Série A, sendo duas em casa para Mirassol e Vasco.

Ontem, logo depois do jogo, houve uma avaliação muito negativa do time em relação ao Campeonato Brasileiro. A avaliação que o São Paulo faz é preocupante em relação à situação do time no Brasileiro — o São Paulo não quer brigar contra o rebaixamento.

O que primeiro a direção detecta? Que tem que melhorar o desempenho do time como um todo. São derrotas inaceitáveis. A derrota para o Vasco, da maneira que foi, é inaceitável. A derrota para o Mirassol é inaceitável, jogando no Morumbi, diante do torcedor.

O segundo é que o time está muito desfalcado, mas dentro da diretoria de São Paulo se tem detectado que o trabalho do Zubeldía precisa evoluir.

André Hernan

