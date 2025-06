Hall da Fama do UFC é preso pela quarta vez em menos de duas semanas

O ex-campeão e membro do Hall da Fama do UFC BJ Penn foi preso novamente nesta quinta-feira (12), no Havaí (EUA), somando sua quarta detenção em menos de duas semanas. De acordo com o portal 'MMA Fighting', um comunicado da Polícia de Hilo informa que o ex-lutador de 46 anos foi detido por violar uma ordem de restrição temporária, que o impedia de se aproximar de uma residência envolvida no processo.

Segundo as autoridades, ele foi localizado nas proximidades da casa, infringindo os termos da medida judicial em vigor. A prisão ocorreu sem resistência. Em seguida, foi conduzido à delegacia local e liberado após o pagamento de fiança no valor de 3 mil dólares (cerca de R$ 16,6 mil). Uma nova audiência está marcada para esta sexta-feira, às 11h30 (horário local).

A situação do havaiano se agravou nas últimas semanas. As medidas restritivas foram impostas após duas prisões anteriores por abuso contra um membro da família, seguidas de uma terceira detenção, motivada pelo não comparecimento a uma audiência - o que representou violação das condições de sua fiança.

A mãe do ex-atleta, Lorraine Shin, foi a responsável por solicitar a ordem de restrição, alegando "abuso psicológico extremo". Em depoimento à polícia, ela afirmou acreditar que o filho sofre da síndrome de Capgras - um distúrbio psiquiátrico raro em que o indivíduo acredita que pessoas próximas foram substituídas por impostores idênticos.

Ícone do MMA e um dos nomes mais emblemáticos da história do UFC, BJ Penn tem acumulado episódios de instabilidade nos últimos anos. Casos envolvendo brigas, agressões e comportamentos preocupantes fora do octógono têm sido recorrentes.

Entenda o caso

Lorraine Shin entrou com o pedido de medida protetiva após um episódio ocorrido em maio, quando o ex-campeão foi preso por envolvimento em um incidente doméstico no qual teria feito contato físico ofensivo contra um familiar. Na ocasião, ele foi detido em casa e liberado após pagar fiança.

Segundo o relato da mãe, o comportamento de Penn tem se tornado cada vez mais paranoico e agressivo - a ponto de ele alegar que ela teria sido assassinada e substituída por uma impostora. Além disso, o ex-lutador tem publicado vídeos nas redes sociais nos quais acusa familiares e figuras públicas de serem agentes do governo infiltrados, supostamente interessados em controlar sua herança.

