Gols e títulos: os objetivos de Arthur Cabral no Botafogo

O atacante Arthur Cabral já está integrado ao elenco do Botafogo para a sequência da temporada 2025 e a disputa da Copa do Mundo de Clubes. No time carioca, o centroavante promete unir a obrigação de fazer gols com o prazer de conquistar títulos.

"Espero conquistar muita coisa no Botafogo e fazer muitos gols. Levantar muitos troféus, se Deus quiser", disse o jogador, em entrevista à TV Botafogo.

O jogador demonstra satisfação com a oportunidade no Glorioso e, mesmo com experiência no futebol internacional, carrega um sentimento de ansiedade.

"Muito feliz de estar vestindo essa camisa. Ansioso para entrar em campo e ajudar o Botafogo em todos os objetivos da temporada", completou Arthur Cabral.

Arthur Cabral no Mundial

A estreia do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes está marcada para domingo. A partir das 23h (de Brasília), o Glorioso enfrenta o Seattle Sounders, dos Estados Unidos.