Herói de Portugal, goleiro desfalca o Porto na estreia contra o Palmeiras no Mundial

Adversário do Palmeiras na estreia da Copa do Mundo de Clubes, o Porto teve uma má notícia hoje. O goleiro Diogo Costa passou por exames após sair do treino de ontem com dores e teve diagnosticada uma lesão muscular no adutor da coxa direita.

Sendo assim, o arqueiro, que foi campeão da Liga das Nações com a seleção de Portugal na última semana, quando foi herói ao pegar um pênalti na decisão contra a Espanha, será baixa para o duelo deste domingo. Palmeiras e Porto iniciam suas trajetórias no Mundial a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O capitão do Porto já iniciou a reabilitação com o Departamento Médico e vai seguir na delegação que está nos Estados Unidos. O time português ainda tem, pelo menos mais dois jogos na fase de grupos, contra o Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).

Sem Diogo Costa, as opções para o técnico Martín Alselmi são Cláudio Ramos e Diogo Fernandes. Outra possibilidade é o brasileiro Samuel Portugal, que viajou para os EUA logo após o Porto ligar o alerta com a saída do goleiro da tarde de treinamentos de quinta-feira.

O Porto vem treinando Miller Family Soccer Complex, na Universidade de Rutgers, em Nova Jersey. O Palmeiras, por sua vez, está utilizando as instalações da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro.