Globo exibirá os principais jogos do Mundial de Clubes; veja a lista

A TV Globo irá transmitir ao vivo os principais jogos do Super Mundial de Clubes da Fifa, que terá início no sábado.

O que aconteceu

A emissora exibirá os jogos dos times brasileiros, alguns destaques (como partidas de gigantes europeus e fases finais) e, é claro, a grande decisão. A lista das partidas e suas respectivas transmissões estão no site oficial da Fifa.

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense terão todos os jogos transmitidos na Globo. Ainda há destaques na grade da emissora como Paris Saint-Germain x Atlético de Madrid, Bayern de Munique x Boca Juniors, Juventus x Manchester City e Inter de Milão x River Plate.

A Globo não confirma oficialmente o número de partidas que irá exibir ao longo da competição. A emissora pode incluir na grade jogos que não estavam em seus planos iniciais. As primeiras partidas serão transmitidas a partir deste domingo.

CazéTV, DAZN e sportv irão transmitir todos os jogos do Mundial. Os dois primeiros exibem as partidas de graça, sendo a CazéTV através do YouTube e o DAZN via aplicativo ou site.

Os jogos da TV Globo na fase de grupos:

15/06 (domingo)

PSG x Atlético de Madri - 16h

Palmeiras x Porto - 19h

Botafogo x Seattle Sounders - 23h

16/06 (segunda-feira)

Flamengo x Espérance - 22h

17/06 (terça-feira)

Fluminense x Borussia Dortmund - 13h

Inter de Milão x Monterrey - 22h

18/06 (quarta-feira)

Manchester City x Wydad - 13h

Real Madrid x Al-Hilal - 16h

Juventus x Al Ain - 22h

19/06 (quinta-feira)

Palmeiras x Al-Ahly - 13h

Inter Miami x Porto - 16h

Botafogo x PSG - 22h

20/06 (sexta-feira)

Flamengo x Chelsea - 15h

Bayern de Munique x Boca Juniors - 22h

21/06 (sábado)

Inter de Milão x Urawa Red Diamonds - 16h

Fluminense x Ulsan - 19h

22/06 (domingo)

Real Madrid x Pachuca - 16h

23/06 (segunda-feira)

Botafogo x Atlético de Madri - 16h

Palmeiras x Inter Miami - 22h

24/06 (terça-feira)

Benfica x Bayern de Munique - 16h

Flamengo x Los Angeles FC - 22h

25/06 (quarta-feira)

Fluminense x Mamelodi Sundows - 16h

Inter de Milão x River Plate - 22h

26/06 (quinta-feira)

Juventus x Manchester City - 16h

Real Madrid x RB Salzburg - 22h