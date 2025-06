Rival no Mundial, Giroud lamenta reforço no Flamengo: 'Não é bom para nós'

O atacante Olivier Giroud, do Los Angeles FC, "lamentou" a chegada de Jorginho no Flamengo. Ele vai reencontrar o ex-companheiro durante a partida entre as equipes na fase de grupos do Mundial de Clubes.

O que aconteceu

Giroud jogou com Jorginho no Chelsea. O atacante francês elogiou o ex-companheiro e afirmou que a chegada dele no Flamengo para o Mundial não será boa para o Los Angeles FC.

Eu vi que ele assinou com o Flamengo. Ele vai jogar o Mundial? É um ótimo controlador no meio de campo, muito inteligente. Eu amei jogar com ele. Acho que não é uma coisa boa para nós, mas é ótimo para o Flamengo. Ficarei feliz em ver ele. Giroud

Giroud admitiu não conhecer muito sobre o futebol brasileiro. O francês reconheceu a necessidade do Los Angeles FC em estudar o futuro adversário.

Para ser honesto, eu não sei muito mesmo tendo jogado com vários brasileiros. Sei que o David Luiz jogou no Flamengo, que o Igor Jesus [volante] jogou lá também, conheço alguns times. Teremos de estudar o time para ver quais são os pontos fortes e fracos. Giroud

Jorginho chegou ao Flamengo na janela especial para o Mundial de Clubes. O volante ítalo-brasileiro deixou o Arsenal para reforçar o Rubro-Negro e deve fazer sua estreia durante a competição.

Flamengo e Los Angeles FC se enfrentarão no dia 24 de junho, às 22h (de Brasília). A equipe estadunidense foi a última a se classificar para o Mundial — a vaga no grupo era do León, do México, mas o clube foi excluído por pertencer ao mesmo dono do Pachuca, que também jogará o torneio. O LAFC enfrentou o América (MEX) em um playoff e venceu.

Giroud é uma das estrelas do Los Angeles FC. Além dele, a equipe ainda conta com o goleiro Hugo Lloris, também francês, e com o volante Igor Jesus, revelado pelo próprio Flamengo.