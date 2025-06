George Russell comenta suposto interesse da Mercedes em Verstappen

O piloto de Fórmula 1 George Russell teve as negociações para sua extensão de contrato com a Mercedes congeladas. Seu atual vínculo com a equipe é válido até o final deste ano e, em meio à indefinição em relação a sua permanência, surgiram rumores sobre a contratação de Max Verstappen para a Silver Arrows. O britânico, contudo, não demonstrou preocupação sobre as especulações.

"É compreensível, gente como o Max sempre esteve no radar, por que ele não estaria? Ele é um dos melhores de todos os tempos e eu entendo isso. Mas aí cabe a você provar seu valor. E sinto que já fiz isso inúmeras vezes ao longo de sete anos na F1 e de toda a minha carreira. Então, não tenho preocupações", disse Russell na quinta-feira, em Montreal.

Andrea Kim Antonelli, outro piloto da Mercedes, também tem seu contrato válido até o final de 2025, porém, com apenas 18 anos, é visto como potencial futuro da equipe. Desta forma, uma saída de Russell para a chegada do holandês seria o mais provável.

Apesar de estar no radar da Mercedes, Max Verstappen tem vínculo com a Red Bull válido até 2028. No entanto, segundo a Motorsport, o holandês teria uma cláusula para deixar a equipe em 2026 caso não fique no top 4 do Mundial de pilotos até o Grande Prêmio da Áustria, que acontece no fim de junho. No momento, o tetracampeão mundial de F1 é exatamente o quarto colocado do campeonato, com 43 pontos à frente de Charles Leclerc, da Ferrari.

"Sei que estarei na Fórmula 1 no próximo ano. Minha intenção e objetivo é permanecer na Mercedes e acho que essa também é a intenção da Toto", reforçou Russell.

As negociações entre o George Russell e o chefe da Mercedes, Toto Wolff, para um novo contrato já tiveram um passo inicial, mas foram travadas devido à Mercedes ter voltado suas atenções para melhorar o desempenho dos carros em 2025.