Sócio de canal de novo? UOL explica (ou tenta) nova manobra de Galvão Bueno

Quando Galvão Bueno anunciou oficialmente seu retorno à televisão aberta com estreia do seu programa semanal na Bandeirantes, ele não se aguentava em felicidade. Estava voltando ao mundo pelo qual pertencia, como o próprio narrador falou após a experiência de dois anos com um canal no YouTube.

Aos 74 anos, porém, Galvão decidiu dar mais uma chance ao mundo digital. Só que desta vez vai além. Ele se tornou sócio e conselheiro da N Sports, um canal focado em transmissões de eventos esportivos e conteúdos multiplataforma.

Não é a primeira vez que Galvão se aventura como executivo de um canal. Em um dos atos mais surpreendentes de sua carreira, o comunicador saiu da Globo para se tornar sócio na área de Esportes Rede OM Brasil (hoje CNT), numa parceria que não durou nem um ano.

O ano era 1992 e, na Rede OM, Galvão chegou a transmitir a Libertadores e teve bons índices de audiência. Apesar disso, a situação financeira da empresa que cuidava da emissora não era boa e o casamento com o narrador acabou 10 meses depois. Em 1993, ele retornou à Globo.

E agora na N Sports?

Galvão Bueno entendeu que atualmente tudo está interligado e a maneira de se comunicar com as pessoas se tornou um oceano de possibilidades. O que ele e os parceiros falam no programa 'Galvão e Amigos', nas noites de segunda na Band, pode virar um corte para o YouTube ou redes sociais e aí que a repercussão ganha larga dimensão.

Fui para o digital nos últimos dois anos em que estava na Globo. Fui aprender o que era. Fizemos coisas com resultado positivo. [...] Mas meu coração queria me levar de volta para a TV Aberta. O 'Galvão e Amigos' é uma sequência do Bem Amigos. Eu estou extremamente feliz em fazer. O que me impressionou muito é o reflexo que está dando no mundo digital.

A cabeça, então, sempre ficou ali. Sabia que era o digital era o futuro. A junção de tudo é o grande momento da comunicação. Apareceram, então, esses malucos e veio essa proposta para que eu possa ser o sócio do canal. Meu coração vai continuar na segunda-feira, mas meu corpo, coração e alma vão estar na junção de tudo.

Galvão Bueno, em resposta ao UOL.

Na N Sports, Galvão ajudará na criação de conteúdo além da atuação executiva como conselheiro e sócio. Os responsáveis por convidá-lo a embarcar no desafio foram os CEOs André Barros — criador do Desimpedidos, Edinho Potsch — fundador da agência de live marketing Sherpa42 e ex-CMO do Cruzeiro, e André Argolo — economista e ex-secretário nacional de Esporte.

Chega uma época da vida em que a gente imagina que fez tudo o que tinha que fazer. Mas eu estava inquieto. Dez Olimpíadas, 13 Copas do Mundo e inúmeras corridas de Fórmula 1. Foram 51 anos de televisão. Aí você se encontra com pessoas jovens, competentes, corajosas... Todos eles com idade para serem meus filhos e eles já fizeram muita coisa neste mundo novo