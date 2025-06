Gabriel Braga é nocauteado na semifinal e dá adeus a prêmio milionário na PFL

A noite da última quinta-feira (12) não foi tão positiva para o MMA nacional. Em busca de uma vaga na final do torneio milionário da PFL, Gabriel Braga entrou em ação no card sediado em Nashville (EUA). Entretanto, diante do velho conhecido Jesus Pinedo, o brasileiro sucumbiu e acabou nocauteado - sendo eliminado do 'GP' peso-pena (66 kg) nas semifinais.

O revés veio ainda no primeiro assalto, com pouco mais de um minuto de combate. Ao tentar se aproximar de Pinedo, Gabriel acabou exposto e recebeu um cruzado de direita do peruano. Grogue, o brasileiro recuou, mas um outro cruzado - este de esquerda -, o levou à lona. Indefeso, Braga ainda recebeu alguns golpes no 'ground and pound' antes do árbitro intervir e encerrar o confronto (veja abaixo ou clique aqui).

Histórico entre Gabriel e Pinedo

Com a derrota sofrida na última quinta, Gabriel deixou de avançar para a grande decisão do torneio e, de quebra, deu adeus à chance de embolsar o prêmio de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões). Mas essa não foi a primeira vez que o brasileiro passou por essa exata mesma situação. Na temporada 2023, já na final do 'GP', Braga também parou nas mãos do algoz peruano. Na oportunidade, o revés para Pinedo veio no terceiro round e frustrou o sonho do carioca se tornar campeão da liga.

À época, Jesus havia empatado a rivalidade com Braga em 1 a 1. Isso porque, ainda na temporada regular do meio torneio, o brasileiro havia vencido o peruano na decisão dividida dos juízes. O 'tira-teima', então, ficou para 2025. Mas quem levou a melhor e tomou a dianteira na rivalidade acabou sendo Pinedo, que agora busca o bicampeonato na PFL.

Final entre campeões

Na outra semifinal até 66 kg, Movlid Khaybulaev, campeão na temporada 2021, dominou o sul-coreano Taekyun Kim e venceu por decisão unânime. Invicto no MMA profissional com um cartel de 23 vitórias, um empate e um 'no contest' (sem resultado), o russo agora fará um duelo de campeões na grande decisão desta temporada, visto que Pinedo, algoz de Gabriel Braga, conquistou o título em 2023.

JESUS "EL MUDO" PINEDO TAKES DOWN GABRIEL BRAGA IN THE FIRST ROUND. THE RIVALRY HAS BEEN DECIDED!#PFLWorldTournament LIVE NOW

?? ESPN & ESPN+

? https://t.co/jPNvomCxHI pic.twitter.com/qbypiFAp3f

- PFL (@PFLMMA) June 13, 2025

