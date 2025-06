Fora do ar: Alicia e Milly debatem papel de Zubeldía em crise do São Paulo

A pressão sobre Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, aumentou após a derrota da equipe tricolor em casa para o Vasco - 3 a 1. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram o quanto o treinador argentino é responsável pela crise no time.

Alicia: Zubeldía abusa do direito de falar o que quer

Se já fritavam o Zubeldía quando São Paulo estava mais ou menos bem, agora a temperatura vai subir muito, até pelo timing. É um bom momento na temporada para fazer mudanças. A diretoria do São Paulo precisa ser honesta consigo, com o Zubeldía e com a torcida e dizer o que pretendem na temporada.

O Zubeldía é mais um que abusa do direito de falar qualquer coisa em coletivas. Ele disse que o time está bem nas copas, apesar de ir mal no Brasileiro. Não é trivial. O Brasileiro cobra muito caro.

Alicia Klein

Milly: Zubeldía tem caso de contradição com a realidade

É mais um caso de que a única associação entre ele e a realidade é a contradição. É a segunda vez que ele dá uma coletiva a partir de Nárnia. Ele deveria se desculpar com as 20 mil almas que foram ao Morumbis no frio para ver o São Paulo não jogar. Seria mais digno.

A torcida não é boba. A torcida viu o jogo. O São Paulo não foi bem. O que custa admitir isso: 'hoje não fomos bem', 'peço desculpas para a torcida', 'precisamos melhorar'? [...] Ficaria mais honesto com a torcida. Se o São Paulo quiser demitir, é agora.

Milly Lacombe

