Fluminense recebe visita de goleiro tricampeão nacional

Ricardo Berna, ex-goleiro do Fluminense, visitou o elenco nesta quinta-feira, às vésperas da estreia no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O antigo arqueiro é um nome importante por ser o único a participar da conquista de três títulos nacionais pelo clube das Laranjeiras.

Nas imagens divulgadas pelo Fluminense, Berna conversou bastante com o zagueiro Thiago Silva, seu ex-companheiro de clube. Ele também falou com o técnico Renato Gaúcho, que o comandou no Tricolor em duas oportunidades.

Com a camisa do Fluminense entre 2005 e 2013, Berna esteve nas conquistas da Copa do Brasil de 2007 e de duas edições do Brasileirão, em 2010 e 2012. Na carreira, ele ainda comemorou diversos títulos regionais, incluindo o Carioca de 2012.

Berna está com 46 anos e se aposentou em 2018, com a camisa do Taboão da Serra. O ex-goleiro também teve passagens por América-MG, Portuguesa, Náutico e Fortaleza.

Fluminense: primeiro jogo no Mundial

A estreia do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes será na terça-feira, diante do forte Borussia Dortmund, às 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford.