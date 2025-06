Fla ganha holofotes na Filadélfia, mas cidade ainda não vive clima de Copa

Ainda que timidamente, a Filadélfia vai ganhando as cores do Flamengo, apesar de a cidade estar longe de viver um clima de Copa do Mundo de Clubes mesmo às vésperas do início do torneio da Fifa.

Arrascaeta em banners, mas zero clima

O aeroporto e as principais avenidas da Filadélfia já contam com banners do Mundial. E em todos eles o Rubro-Negro está como um dos protagonistas ao lado de Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Juventus.

Na foto de divulgação, o jogador escolhido do Fla é Arrascaeta. Os outros são Mbappé (Real), Haaland (City), Palmer (Chelsea) e Weah (Juve).

Nas ruas da cidade, porém, ainda não se vê cantorias e muitas camisas de times. Muitos americanos, por exemplo, sequer sabem que acontecerá o torneio, apesar da publicidade.

A reportagem encontrou um torcedor do Porto que no domingo irá para Nova Jersey assistir à estreia de seu clube contra o Palmeiras. Ele espera que no dia da partida o clima se modifique no Metlife Stadium.

Acho que está muito parado. Encontrei mais um brasileiro hoje à tarde e também um adepto (torcedor) do Palmeiras, que também me falou isso (sobre estar sem clima de Copa). Fora isso, tem sido uma coisa super 'paradota'. Mas esperamos que no domingo a coisa anime.

Torcedor do Porto

Fla estará na Filadélfia somente para jogar

Apesar de jogar duas vezes na Filadélfia, o Flamengo não está hospedado na cidade. O clube preferiu adotar Atlantic City - que fica a 90 km de distância - como concentração.

O time chegou na última quarta pela manhã após muita festa no embarque no Rio. Na cidade praiana conhecida pelos cassinos, o Rubro-Negro treina na Universidade de Stockton.

O Flamengo estreia na próxima segunda, contra o Esperánce, da Tunísia, na Filadélfia. Em seguida retorna para Atlantic City onde irá se preparar para o segundo jogo no mesmo local, desta vez diante do Chelsea, no dia 20. O time fecha a participação na fase de grupos dia 24, contra o Los Angeles FC, em Orlando.