Filha do ex-campeão do UFC Frank Mir agenda volta ao MMA após hiato de três anos

Vista como uma grande promessa do MMA Feminino, Bella Mir está de volta ao cage depois de um hiato de três anos na sua carreira na modalidade. Filha do ex-campeão do UFC Frank Mir, a jovem lutadora de 22 anos vai encarar Alivia Bierley no 'Fury Challenger Series 14', em Houston (EUA), no dia 27 de julho.

O anúncio do combate foi feito pela própria organização, pelas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Este será o primeiro compromisso de Bella no MMA desde junho de 2022. Sete meses depois da sua última luta, a americana - estudante da North Central University - se tornou a primeira lutadora na história a assinar um contrato 'NIL' com o UFC - acordo que a transformou em uma espécie de embaixadora universitária da liga, através da cessão dos seus 'direitos de imagem'.

Menina-prodígio

Filha do ex-campeão peso-pesado do UFC Frank Mir, Bella surgiu como uma menina-prodígio nos esportes de combate. Desde cedo ativa em competições de wrestling e grappling, a americana iniciou sua trajetória no MMA profissional com apenas 17 anos, em 2020. E até o momento, a jovem lutadora tem cumprido com a expectativa criada em torno dela.

Logo em sua estreia pela modalidade, Bella conquistou uma vitória sobre Danielle Wynn, por pontos, no evento 'iFF 2', em outubro de 2020. Na quarta edição do show, dois meses depois, a herdeira do ex-campeão do UFC alcançou seu segundo triunfo no MMA, ao finalizar Alma Cespedes. O método de vitória foi o mesmo na sua terceira apresentação nas artes marciais mistas, em junho de 2022, quando aplicou uma chave-de-braço para superar Jessica Link-Davis.

