Entenda a programação do Santos durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes

O Santos definiu a sua programação durante a pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. A competição será realizada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Como não disputará o torneio, o Alvinegro Praiano terá o período livre.

A programação do Santos será dividida em duas partes: férias ao elenco e intertemporada após a reapresentação. Os jogadores sairão de férias já nesta sexta-feira, um dia após a vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Cléber Xavier, durante coletiva de imprensa na última quinta-feira, deu alguns detalhes sobre os trabalhos que os atletas farão em meio às férias programadas.

"Vamos descansar. Os atletas irão receber um manual de trabalho físico para que descansem trabalhando nesse período de férias. Depois, temos mais 15 dias antes do jogo contra o Palmeiras. Aí é evolução física e tática da equipe. Sobre novos jogadores, não é hora de falar disso", explicou o treinador.

O elenco santista tirará férias dos dias 13 a 26 de junho, totalizando um período de 14 dias. A reapresentação do grupo, portanto, está agendada para o dia 27 do mesmo mês, uma sexta-feira.

Vale lembrar que tanto os jogadores como o clube seguem o regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que obriga que o trabalhador tenha férias remuneradas de 30 dias após um período de 12 meses trabalhados.

Devido ao calendário estreito do futebol brasileiro, o Santos não teria tempo hábil para dar os 30 dias de férias ao elenco no final do ano. Em razão da disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Brasileirão deve terminar por volta do dia 20 de dezembro, e o Paulistão tem começo previsto para o início de 2026.

Neste sentido, a diretoria alvinegra optou por dividir as férias dos atletas em dois períodos. O primeiro será durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, enquanto o segundo deve acontecer após o fim da atual temporada. Outros clubes do futebol brasileiro, como Corinthians e Vasco, também seguirão esse padrão.

Após as férias, a partir do dia 27 de junho, o Santos começará a se preparar para o clássico contra o Palmeiras, seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Os detalhes do jogo, como data e horário, ainda serão confirmados pela CBF em breve.

Cléber Xavier, então, apontou alguns pontos que o Santos pode evoluir durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Na visão do treinador santista, a parte ofensiva precisa ser melhor trabalhada.

"O Santos pode melhorar tudo. Trabalho no futebol é evoluir a cada dia. Por isso que eu coloco a questão mental e a questão física. São duas dimensões do jogo junto com a técnica e a tática. Temos tecnicamente grandes jogadores, taticamente a equipe evoluiu no sentido defensivo. Precisamos trabalhar mais a parte ofensiva. Fizemos um jogo interessante e de muita qualidade contra o Botafogo sem um nove. Com a ausência do Neymar hoje, tivemos que trabalhar com um nove", avaliou.

"Vamos seguir trabalhando, treinando todos, dando a mão para todos, para que possamos evoluir sempre nesse aspecto tático. O mental, saindo da zona, ele evolui. O físico, a parada vai nos ajudar muito. O técnico, temos grandes jogadores, tanto os que vêm da base como os mais experientes. E taticamente seguimos trabalhando para evoluir", finalizou o técnico.