Em meio a caos político, Corinthians tem 'CT em paz' e respaldo de Fabinho

O Corinthians entrará de férias com tranquilidade. Pelo menos foi o que o técnico Dorival Júnior disse após o último compromisso da equipe antes da pausa pela Copa do Mundo de Clubes, na noite de ontem.

Respaldo de Fabinho e pedido por 'estabilidade'

Com respaldo de Fabinho Soldado, executivo de futebol, o treinador falou em paz no CT Joaquim Grava para trabalhar. O período turbulento fora dos gramados, principalmente pelo caos político, chegou a trazer apreensão para os atletas, mas a situação foi contornada.

Há também mérito do próprio técnico nesse contexto, pela "injeção de ânimo" dada ao elenco. Dorival usou os últimos 10 dias para ativar o modo "paizão" e ter conversas profundas com os jogadores.

Eu acho que é importante, sim, ter uma estabilidade internamente. Ainda que dentro do CT, graças a Deus, temos paz para trabalhar e isso muito em razão pelo respeito que está existindo em todas as partes e a própria postura do Fabinho [Soldado] nessa área delicada, política do clube. Que todos entendam a necessidade de estar mais apartados em todo esse problema.

Dorival Júnior, após empate com o Grêmio por 1 a 1

Por outro lado, Dorival também reconheceu que a instabilidade política afetou o futebol e pediu por segurança nesse aspecto para não sofrer no futuro. Num episódio mais recente, a Gaviões da Fiel invadiu o Parque São Jorge para protestar contra os diretores e conselheiros do clube.

Todos nós queremos que as situações sejam apaziguadas, para viver com tranquilidade no clube. Entendemos que tem um lado político. Acontece em todos os clubes da mesma forma. Natural que passamos um processo delicado. Mas entendemos que encontrarão uma solução. O mais importante de tudo isso é que nada tenha acontecido no Centro de Treinamento. Gera uma instabilidade? Talvez, sim. Reconheço.

Dorival Júnior

Vale ressaltar que os a assembleia geral do associados só votará o impeachment de Augusto Melo, presidente afastado, em agosto. Ou seja, ainda há um longo caminho a ser percorrido até o fim da novela institucional.

Estamos fazendo de tudo e o trabalho diário nesse sentido de proteger ao máximo da equipe e nos preocuparmos apenas no dia a dia do clube, parte técnica, nada além disso, é tudo o que queremos que aconteça. Passar por esse processo e sair ainda mais fortes.

Dorival Júnior

O elenco do Alvinegro paulista volta de férias no próximo dia 28 de junho. O Timão terá mais duas semanas de mais uma intertemporada até o retorno aos gramados diante do RB Bragantino, ainda em data a confirmar.