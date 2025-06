Dorival admite instabilidade diante da crise política do Corinthians, mas vê CT "em paz"

O técnico Dorival Júnior não esconde que a crise política do Corinthians tem atingido o elenco. Ele afirma que o ambiente conturbado nos bastidores pode causar certa instabilidade, mas garante que o clima no CT Dr. Joaquim Grava é de "paz".

"Acho que é importante ter uma estabilidade internamente, ainda que dentro do CT temos paz para trabalhar, muito em razão do respeito que está existindo e da postura do Fabinho. É um momento político delicado, que temos que entender e respeitar", afirmou o treinador em coletiva de imprensa após o empate com o Grêmio, na última quinta-feira.

"Todos queremos que a situação se apazigue, que possamos viver com tranquilidade no clube. Estamos passando por um processo delicado, mas confiamos que encontrarão uma solução. O mais importante é que dentro do CT nada acontece. Gera uma instabilidade? Talvez sim. Mas estamos fazendo de tudo para proteger a equipe, nos preocuparmos apenas com a parte técnica. Queremos passar por esse processo e sair mais fortes", acrescentou.

Dorival evita opinar sobre a briga política e se preocupa com a parte técnica. Ele, que viveu situação parecida na CBF recentemente, voltou valorizar o papel do executivo Fabinho Soldado, que blinda o CT do tumulto do Parque São Jorge e da avalanche do processos judiciais movido pelo presidente afastado, Augusto Melo, contra o presidente em exercício, Osmar Stabile.

"É difícil a gente fazer uma avaliação sem saber os detalhes. Procuro não me envolver politicamente, vivi isso recentemente na CBF. Não compete e mim. A minha preocupação tem que ser preparar a equipe da melhor maneira possível, fazer as correções necessárias, ver as melhores opções. Esse é o verdadeiro trabalho nosso. O Fabinho nos dá uma consistência importante. O CT está sendo respeitado. É natural que gera uma instabilidade, mas estamos com esforço de todos ali procurando absorver da melhor forma possível", comentou.

O empate com o Grêmio deixa o Corinthians na parte de cima da tabela do Brasileirão, em décimo lugar, com 16 pontos conquistados.

O Timão terá um longo período de inatividade até a próxima rodada do Brasileiro em razão da pausa para o Mundial de Clubes. A equipe entra de férias e só volta a campo daqui a cerca de um mês, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. A data e o horário do confronto ainda não foram definidos pela CBF.