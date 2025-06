Dinizismo 2.0: Comentaristas debatem variações do 'novo' Vasco

O Vasco derrotou o São Paulo por 3 a 1 no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão. No Fim de Papo, Milly Lacombe e Renan Teixeira destacaram o repertório apresentado pelos comandados de Fernando Diniz.

Esta foi a primeira vitória cruzmaltina fora de casa na competição nacional. Até aqui, o time tinha cinco derrotas longe dos próprios domínios.

Milly: Diniz deu aula para o Zubeldía

É o mesmo time do início do ano, o mesmo time do Carille, a mesma escalação. [...] O que a gente viu hoje foi uma aula que o Diniz deu para o Zubeldía. Nos primeiros minutos, o Zubeldía teve a ideia de marcar a saída de bola do Diniz - nunca ninguém pensou nisso. Por favor! Você acha que o Vasco não treina isso? Quem acha que 'dinizismo' é uma coisa só, hoje recebeu uma aula.

Milly Lacombe

Renan: Diniz mostrou várias formas de jogar contra o São Paulo

O time do Diniz não teve no jogo de hoje só uma forma de jogar. Teve o momento de baixar linha e sair no contra-ataque, teve o momento de pressionar, o momento de propor o jogo. E o Zubeldía, desde que chegou ao São Paulo está limitado a um estilo de jogo.

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.