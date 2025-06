De férias do Santos, Neymar divulga vídeo de treino em casa

O elenco do Santos está de férias, após a importante vitória contra o Fortaleza, no Castelão, por 3 a 2, pela 12ª rodada do Brasileiro. Apesar disso, Neymar, astro do Peixe, ignorou o período livre e divulgou um vídeo treinando em casa, ao lado de sua equipe particular, em seus stories, do Instagram.

O Peixe deu férias aos seus jogadores durante a Copa do Mundo de Clubes, que começa neste sábado. Neymar, assim, deve aproveitar o período para o fortalecimento físico, com objetivo de previnir lesões musculares após os retornos aos gramados. O craque, que ainda não definiu o seu futuro, não participou da partida contra o Leão do Pici por estar suspenso. Seu contrato é válido até 30 de junho e o Santos busca sua renovação.

O presidente Marcelo Teixeira está conversando com o estafe do jogador para tentar renovar o vínculo do camisa 10 pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Santos espera receber uma resposta contundente de Neymar sobre seu desejo de permanência.

GOLS da vitória santista diante do Fortaleza! ? ? Barreal, Guilherme e Rollheiser pic.twitter.com/eTFDQunB8g ? Santos FC (@SantosFC) June 13, 2025

Programação do Santos

O Santos , de Neymar, definiu a sua programação durante a pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. A competição será realizada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Como não disputará o torneio, o Alvinegro Praiano terá o período livre.

A programação do Santos será dividida em duas partes: férias ao elenco e intertemporada após a reapresentação. O elenco santista tirará férias dos dias 13 a 26 de junho, totalizando um período de 14 dias. A reapresentação do grupo, portanto, está agendada para o dia 27 do mesmo mês, uma sexta-feira.

Após as férias, a partir do dia 27 de junho, o Santos começará a se preparar para o clássico contra o Palmeiras, seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Os detalhes do jogo, como data e horário, ainda serão confirmados pela CBF em breve.