Corinthians detalha venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro pelo Brasileiro feminino; veja preços

Nesta sexta-feira, o Corinthians divulgou informações sobre a venda ingressos para o duelo contra o Cruzeiro, válido pela 15ª e última rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola nesta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), na Fazendinha.

A venda de ingressos para a partida será feita de forma escalonada, com prioridade para os membros do Fiel Torcedor. Os torcedores que assinam o programa poderão comprar entradas a partir das 15h desta sexta-feira. A comercialização geral de entradas, por sua vez, começa às 17h.

Aqueles que tiverem interesse em assistir à partida no estádio podem adquirir as entradas por meio do site fieltorcedor.com.br. Não haverá venda de ingressos na bilheteria da Fazendinha. Os portões serão abertos a partir das 13h de quarta-feira.

Estão à venda ingressos para dois setores: Numerada Norte e Arquibancada Sul. O primeiro tem valor inteiro de R$ 35,00, enquanto o segundo custa R$ 23,00. Membros do Fiel Torcedor têm desconto de até 22% na compra da entradas.

O Corinthians feminino ocupa a vice-liderança do Brasileiro feminino, com 28 pontos. Já o Cruzeiro é o atual líder da competição, com 35 pontos. Desse modo, mesmo com uma vitória no confronto direto, o Timão não conseguiria ultrapassar a Raposa.

Veja os preços dos ingressos para o duelo:

Numerada Norte

Inteira: R$ 35,00



Fiel Torcedor: R$ 28,00

Arquibancada Sul

Inteira: R$ 23,00



Fiel Torcedor: R$ 18,00