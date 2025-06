Corinthians define três posições como prioridades no mercado

O Corinthians definiu três posições como prioridades no mercado: um zagueiro, um lateral direito e um ponta de velocidade. A informação é da repórter Livia Camillo, no De Primeira.

As prioridades hoje do Corinthians são nesses dois setores, na defesa e um ponta, que são as maiores necessidades táticas do Dorival Jr., mas o Corinthians também pensa num lateral para disputar pelo menos com o Matheuzinho ou ser titular no lugar dele.

Livia Camillo

Segundo a repórter do UOL, o Timão não tem dinheiro para contratar e vai apostar na capacidade do executivo de futebol Fabinho Soldado de garimpar jogadores que possam chegar a baixo custo.

Hoje, o scout é o grande trunfo do Corinthians para o mercado — o scout é a saída para o Corinthians. O Fabinho Soldado, com esse retrospecto dele, com esse know-how de dados, eles gosta muito de trabalhar com números e pescar jogadores que estão pouco aproveitados ou até mesmo insatisfeitos onde estão, fora do continente ou na América do Sul.

Já aconteceu isso com o Angileri, que veio dessa forma para o Corinthians. Essa é a expectativa do Corinthians para essa janela.

A gente pode esperar de duas a três contratações numa possível janela bem aproveitada, mas a gente sabe que a grana está curta, então não seria nenhuma surpresa se vier só um ponta e um zagueiro mesmo.

Livia Camillo

