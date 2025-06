Como será o Mundial de Clubes deste ano? Entenda o formato do torneio

O novo Mundial de Clubes da Fifa tem início no sábado, dia 14, e a final está marcada para 13 de julho. O torneio será realizado em doze sedes nos Estados Unidos e conta com 32 clubes, sendo quatro brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Os participantes estão divididos em oito grupos de quatro equipes cada.

O Palmeiras está no Grupo A, junto de Porto, Inter Miami e Al-Ahly-EGI. O Botafogo integra o Grupo B e tem ao seu lado o Seattle Sounders, o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain. O Flamengo faz parte do Grupo D, com Chelsea, Espérance e Los Angeles FC. Já o Fluminense se encontra no Grupo F, com Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan.

Os times jogam em turno único dentro do grupo. A primeira fase será encerrada no dia 26 de junho, uma quinta-feira. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final, que começarão em 28 de junho. Se um jogo do mata-mata terminar empatado, o duelo será decidido na prorrogação, com disputa de pênaltis na sequência. Não haverá disputa de terceiro lugar na competição.

O caminho 1 no mata-mata do Mundial terá o enfrentamento dos respectivos vencedores dos grupos A, C, E e G com os segundos colocados dos grupos B, D, F e H. Já o caminho 2 colocará frente a frente os líderes dos grupos B, D, F e H com os segundos colocados das chaves A, C, E e G.

Caso liderem seus respectivos grupos, os dois clubes com melhor ranking da Uefa (Manchester City e Real Madrid) só podem enfrentar os dois melhores colocados da Conmebol (Flamengo e Palmeiras) em uma eventual semifinal. O mesmo serve para os times 3 e 4 das duas confederações. Se os representantes europeus que estavam no pote 1 avançarem em primeiro, eles só poderão se enfrentar na semifinal do Mundial. O mesmo vale para as equipes da América do Sul.

O confronto direto é o primeiro critério de desempate na fase de grupos, o que representa uma novidade em torneios organizados pela Fifa. Em seguida, os critérios são: saldo de gols e quantidade de gols marcados.

Os clubes podem levar 35 atletas para o Mundial, mas apenas 26 são relacionados para cada jogo. Dois cartões amarelos acumulados suspendem um jogador. A contagem dos cartões será zerada somente nas quartas de final.

O jogo de abertura do Mundial será realizado no sábado, dia 14 de junho, às 21 horas (de Brasília), entre Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos. O confronto acontece no Hard Rock Stadium, em Miami.

O Palmeiras é o primeiro time brasileiro a estrear na competição, no dia 15, às 19 horas (de Brasília), contra o Porto. No mesmo dia, o Botafogo encara o Seattle Sounders, às 23 horas.

Na segunda-feira, dia 16, às 22 horas, o Flamengo faz seu primeiro jogo na competição, contra o Espérance. Na terça, dia 17, o Fluminense encara o Borussia Dortmund, às 13 horas.

Confira os grupos do Mundial de Clubes:

GRUPO A

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

Al-Ahly (Egito)

Inter Miami (Estados Unidos)

GRUPO B

Paris Saint-Germain (França)

Atlético de Madrid (Espanha)

Botafogo (Brasil)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

GRUPO C

Bayern de Munique (Alemanha)

Auckland City (Nova Zelândia)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portugal)

GRUPO D

Flamengo (Brasil)

Espérance Sportive de Tunis (Tunísia)

Chelsea (Inglaterra)

Los Angeles FC (Estados Unidos)

GRUPO E

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Monterrey (México)

Inter de Milão (Itália)

GRUPO F

Fluminense (Brasil)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

GRUPO G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad AC (Marrocos)

Al-Ain (Emirados Árabes Unidos)

Juventus (Itália)

GRUPO H

Real Madrid (Espanha)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Pachuca (México)

FC Salzburg (Áustria)