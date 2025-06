Com dois de Willian Bigode, América-MG bate Vila Nova e volta a vencer pela Série B

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 12ª rodada da Série B, o América-MG visitou o Vila Nova no OBA, triunfou por 3 a 0 e voltou a vencer pela competição. Willian Bigode (2) e Fabinho balançaram as redes para a equipe mineira.

Com o resultado, o América-MG chegou aos 16 pontos, agora na nona colocação da tabela, uma posição à frente do próprio Vila Nova (16) por critérios de desempate. De quebra, o Coelho ainda quebrou sua sequência negativa de duas derrotas (Volta Redonda e Ferroviária).

O América-MG retorna aos gramados na próxima sexta-feira, às 21h35 (de Brasília), quando recebe o Criciúma, no Independência. No domingo (22/06), às 18h, o Vila Nova visita o Amazonas, na Arena da Amazônia. Ambos os duelos serão válidos pela 13ª rodada.

Confira algumas imagens da chegada do nosso elenco no Estádio OBA! ?? ? @photompanda / América#PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/2G13RBjLDC ? América FC (@AmericaFC1912) June 13, 2025

O placar foi inaugurado pelo América-MG aos 14 minutos da etapa complementar. Após receber na entrada da área, Willian Bigode limpou o marcador e arrematou rasteiro para marcar.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Tiago Pagnussat recebeu seu segundo cartão amarelo ao parar contra-ataque do América-MG e deixou o Vila Nova com um a menos.

O América-MG aumentou a diferença aos 35 minutos da etapa final, quando Willian Formiga tocou na bola com a mão e o árbitro assinalou penalidade máxima. Bigode, então, foi para a cobrança e converteu.

Aos 48 minutos do segundo tempo, o América ampliou sua vantagem no placar com Fabinho que, após receber na área, finalizou colocado, na saída do goleiro Halls, para balançar as redes.