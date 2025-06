Carol Meligeni está na semi em Ceska Lipa: veja os brasileiros pelo mundo

A tenista paulista Carol Meligeni, atual número 276 do ranking da WTA, venceu mais uma no W75 de Ceska Lipa, na República Tcheca, nesta sexta-feira (13), e garantiu vaga na semifinal. Nas quartas de final, ela superou a romena Gabriela Lee, 344ª do mundo, por 6/4 e 6/2, em 1h30 de jogo.

"A menina é muito complicada, vem tendo bons resultados, mas consegui anular o melhor golpe dela - a direita, que poderia me incomodar e deu certo. Foi um bom jogo e estou feliz por estar na semi", comentou Carol.

Cabeça de chave 6, ela enfrenta neste sábado (14) a italiana Aurora Zantedeschi, 316ª do mundo. Será o terceiro confronto entre as duas - o último foi na semana passada, com vitória da brasileira. O duelo está empatado por 1 a 1.

Brasileiros em ação: veja outros resultados

Vitória na Itália

Ingrid Martins chegou à semifinal nas duplas do WTA 125 de Grado (Itália). A brasileira e a norte-americana Quinn Gleason superaram Alena Fomina-Klotz e Sada Nahimana com um duplo 6/2.

Queda na Espanha

Laura Pigossi foi eliminada na semifinal das duplas do WTA 125 de Valência. Ela e a norte-americana Makenna Jones perderam para as espanholas Yvonne Cavalle-Reimers e Angela Fita Boluda por 6/4 e 6/3.

Em terras argentinas

No Challenger de Santa Fé, João Lucas Reis avançou à semifinal de simples com a vitória sobre o peruano Gonzalo Bueno com um duplo 6/3. Matheus Pucinelli caiu no torneio diante do norte-americano Dali Blanch, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4.