Briga contra o rebaixamento abre a 12ª rodada da Série B

Mesmo com a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, a Série B segue a todo vapor. A 12ª rodada da competição terá sua abertura nesta sexta-feira, quando dois jogos serão disputados, envolvendo a luta contra o rebaixamento.

A partir das 19h, querendo passar a brigar por vaga no G-4, zona de acesso, o Vila Nova recebe o apertado América-MG, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Com 16 pontos, o time da casa ocupa a nona colocação e está apenas quatro atrás do Coritiba, primeiro time no G-4.

Do outro lado, com 13, os mineiros possuem apenas três de vantagem para o Botafogo-SP, primeiro time na zona de rebaixamento, e precisam vencer para sair do aperto na Série B.

Pouco mais tarde, às 21h35, na Curuzu, em Belém (PA) é a vez de Paysandu e Botafogo-SP protagonizarem um duelo direto no Z-4. Com 10 pontos, a mesma pontuação do Volta Redonda, primeiro time fora da zona da degola, os paulistas querem reagir para deixar a 17ª posição. Assim como os paraenses, que ainda não venceram e ocupam a lanterna, com quatro.

A rodada segue no sábado, com mais três jogos. A partir das 16h, CRB e Goiás se enfrentam no Rei Pelé, em Maceió (AL). Pouco mais tarde, às 18h30, é a vez de Athletico-PR e Remo medirem forças em Curitiba. Fechando os jogos do dia, às 20h30, o Athletic-MG pega o Operário, no retorno ao Joaquim Portugal.

No domingo, a rodada segue com outras três partidas. Novorizontino e Cuiabá se enfrentam no Estádio Jorge Ismael de Biasi, a partir das 16h, simultaneamente a Atlético-GO e Coritiba. Mais tarde, às 20h30, é a vez do encontro entre Criciúma e Amazonas, no Heriberto Hulse.

Já na segunda-feira, a Chapecoense recebe a Ferroviária, às 19h, na Arena Conda. A rodada se encerra na segunda-feira, quando a partir das 19h30, Volta Redonda e Avaí medem forças no Raulino de Oliveira.

Confira os jogos da 12ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

Vila Nova x América-MG

21h35

Paysandu x Botafogo-SP

SÁBADO

16h

CRB x Goiás

18h30

Athletico-PR x Remo

20h30

Athletic-MG x Operário-PR

DOMINGO

16h

Novorizontino x Cuiabá

Atlético-GO x Coritiba

20h30

Criciúma x Amazonas

SEGUNDA-FEIRA

19h

Chapecoense x Ferroviária

TERÇA-FEIRA

19h30

Volta Redonda x Avaí