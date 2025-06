Breno Bidon vai sair? Corinthians não descarta negociar meia

A janela de transferências do meio do ano pode terminar com muitas mudanças no elenco corintiano, incluindo a saída de Breno Bidon. Na Live do Corinthians, Livia Camillo e Vitor Guedes comentaram a situação do meia.

Breno Bidon se destacou no empate do Corinthians com o Grêmio em 1 a 1, ontem (12), pelo Brasileirão. O meio-campista marcou um belo gol de fora da área, que garantiu o ponto fora de casa para o time do Parque São Jorge.

Livia: O Corinthians precisa do dinheiro

O Bidon é um ativo. O Corinthians o vê como um valor a ser negociado no mercado. Falta uma proposta que agrade o menino. Ele tem um mercado maior [que outros jogadores] por ser jovem, promissor. A ideia é ser negociado com algum time da Europa. Mas a Europa é muito grande.

Ele não quer ir para qualquer lugar. Ele não quer ir para uma liga de menor expressão. [...] Ele quer uma liga de expressividade e com chance de jogar a Champions League. Agora, o time precisa ter dinheiro, porque o Corinthians precisa do dinheiro e vai querer receber.

Livia Camillo

Vitão: Bidon é o único jogador do Corinthians com valor de mercado

Acho que chegará [uma proposta], mas inferior ao que o Corinthians quer. Quem precisa de dinheiro não faz o preço. [...] O Corinthians vai acabar vendendo. O Breno Bidon é o único jogador do Corinthians que realmente tem valor de mercado. O preço não é pelo que ele joga, mas pelo que poderia jogar. Foi um dos melhores do Brasil no Sul-Americano recente. Valeria mais ano passado do que vale agora.

Vitor Guedes

