Brasil abre Mundial de judô com quinto lugar de Michel Augusto

Nesta sexta-feira, começou o Campeonato Mundial Sênior 2025 e o judô brasileiro quase conquistou a sua primeira medalha no torneio. O peso ligeiro Michel Augusto (-60kg) chegou à disputa de bronze da categoria e acabou ficando em quinto lugar.

Na estreia, Michel enfrentou o armênio Ashik Andreyan e fez o adversário bater em uma chave-de-braço bem encaixada. Na sequência, em confronto válido pelas oitavas, passou pelo mongol Ariunbold Enkhtaivan por ippon.

Já nas quartas, o brasileiro teve pela frente o húngaro Marton Andrasi, que antes havia vencido o atual campeão mundial da categoria, o georgiano Giorgi Sardalashvili, e incendiado a arena Papp Laszlo. Na luta, mesmo com a pressão da torcida, Michel impôs seu bom jogo e conseguiu jogar o adversário em yuko, avançando à semifinal e já garantindo, naquele momento, sua melhor campanha em Campeonatos Mundiais.

Na semifinal, veio o japonês Ryuju Nagayama, algoz do brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A luta seguiu com chances para os dois lados, e Nagayama conseguiu uma projeção no limite, mas o suficiente para o yuko, a quase um minuto do fim. Michel tentou reverter o placar, mas o cronômetro zerou e ele precisou ir à disputa de bronze.

Na decisão, o adversário da vez foi o mongol Yolk Karirbyek. Michel levou a pior nas punições (3-1) e ficou com o quinto lugar na competição. Neste ano, o brasileiro vem de uma prata no Grand Slam de Baku, um bronze no Grand Prix da Áustria e um ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania.

No judô feminino, Natasha Ferreira tem revés na estreia

O Brasil ainda foi representado por Natasha Ferreira (-48kg) neste primeiro dia de Campeonato Mundial. Ela teve estreia dura contra a coreana Kyeongha Lee e, no golden score, foi projetada em ippon após uma tentativa de entrada.

As disputas em Budapeste seguem neste sábado, a partir das 6h (de Brasília), com a presença de dois atletas brasileiros: Jéssica Pereira (-52kg) e Ronald Lima (-66kg). O evento terá transmissão da Cazé TV, do Canal Olímpico e do SporTV.