Bidon agrada Dorival e puxa lista de jovens que buscam se firmar no Corinthians

O meio-campista Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians no empate de 1 a 1 com o Grêmio, na última quinta-feira, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador marcou um golaço e agradou Dorival Júnior não apenas pelo tento, mas pela evolução que tem apresentado.

"Eu acho que ele vem em evolução. Sempre acreditei que um jogador leva entre 80 e 120 dias para se estabilizar em um clube. Naturalmente, as coisas acontecem de forma muito mais rápida. O Bidon vem evoluindo, é um garoto de muitas qualidades", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

"Muito diferente do que ouvi quando cheguei, que ele era um volante de formação, não vejo característica nenhuma dele para isso, a não ser um momento específico. Vejo como um homem de dentro, que aproxima dos meias e dos atacantes, mais avançado. Vem evoluindo. Fizemos um esforço grande para ele estar aqui e nos ajudou com um belo gol", acrescentou.

Bidon, de apenas 20 anos, busca se firmar como titular do Corinthians sob o comando de Dorival. Tratado como joia na base, o Filho do Terrão ainda não conseguiu deslanchar e soma 26 jogos nesta temporada, 18 como titular.

Ele, porém, não é o único que busca espaço. Outros garotos da base têm treinado entre os profissionais e tentam convencer Dorival, que pretende distribuir oportunidades aos meninos.

Nesta quinta, diante do Grêmio, um deles ganhou chance: o meia Dieguinho. Além dele, Luiz Gustavo Bahia e Kauê Furquim também foram relacionados. O atacante Kayke, destaque da Copinha de 2024, voltou a atuar pelo time principal depois de quase um ano.

"A equipe profissional precisa disso, dessa integração maior. A gente precisa receber esses garotos e dar sequência a tudo que foi feito nas categorias de base. Valorizando, oportunizando, desde que eles mostrem condições. Acho que esse é o trabalho correto, sempre gostei muito de usar os garotos da base, eles já têm uma identificação grande com a camisa, isso é importante. Sentem um pouco mais. Espero que cada um deles ocupe seu espaço e continue nos mostrando coisas boas", analisou.

Apesar de olhar para a base com carinho, Dorival afirma que o Corinthians está atento ao mercado. "Estamos e estaremos atentos ao mercado. Não fico falando disso a todo momento, nem é meu perfil. Falo sobre isso internamente, converso sobre aquilo que sentimos como necessidade da equipe para que no momento certo, dentro das condições do Corinthians, possamos adicionar novos jogadores a esse processo todo".

O empate com o Grêmio deixa o Corinthians na parte de cima da tabela do Brasileirão, em décimo lugar, com 16 pontos conquistados.

O Timão terá um longo período de inatividade até a próxima rodada do Brasileiro em razão da pausa para o Mundial de Clubes. A equipe entra de férias e só volta a campo daqui a cerca de um mês, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. A data e o horário do confronto ainda não foram definidos pela CBF.