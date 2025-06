Às vésperas da estreia no Mundial, rival do Palmeiras tem goleiro como dúvida

O Porto passou a ter de lidar com uma dúvida de peso para a estreia no Mundial de Clubes da Fifa, no próximo domingo, contra o Palmeiras, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, EUA.

Diogo Costa, goleiro titular do Porto, deixou o treino desta quinta-feira mais cedo devido a um desconforto muscular na coxa direita, o que acendeu o alerta da comissão técnica a três dias do primeiro compromisso no Mundial.

O Porto, por enquanto, prefere não gerar qualquer tipo de preocupação aos torcedores, e a notícia por parte da imprensa portuguesa é de que, apesar de ter sentido um incômodo muscular, Diogo Costa deverá reunir condições de jogar contra o Palmeiras.

Porém, caso essa expectativa não se confirme, o Porto tem outras duas opções para o gol: Cláudio Ramos e Diogo Fernandes. Outra possibilidade seria o brasileiro Samuel Portugal, que está inscrito pelo clube, mas não viajou para os EUA com o restante da delegação.

Diogo Costa será reavaliado pelo Departamento Médico do Porto nesta sexta-feira para saber se poderá voltar a treinar com o restante do elenco sem restrições ou precisará realizar um trabalho à parte para viabilizar sua presença na estreia da equipe no Mundial.

Diferentemente do Palmeiras, que se prepara na Carolina do Norte, o Porto vem treinando na região metropolitana de Nova York, em Piscataway. As duas equipes se enfrentam domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

A competição é vista pelo Porto como uma chance de a equipe se redimir com a torcida após a temporada europeia abaixo das expectativas. O clube terminou o Campeonato Português na terceira colocação, atrás do campeão Sporting e do arquirrival Benfica. Já na Liga Europa, caiu logo na primeira rodada de playoffs para a Roma, da Itália.