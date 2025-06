Arnaldo: ano do São Paulo é para escapar do vexame da Série B, a ficha caiu

O baile do Vasco no Morumbis fez cair a ficha do torcedor do São Paulo que a temporada será de luta para escapar do vexame do rebaixamento, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O único motivo de orgulho que ainda resta ao São Paulo é não ter caído para a segunda divisão nesses tempos de penúria. Agora, talvez com a pausa, a ficha caia que o ano é para tentar se manter na primeira divisão, coisa que eu venho falando desde a decisão da direção no final de 2024 em tomar esse plano econômico, tentar minimizar os rombos financeiros, e ter um time muito limitado para a temporada.

A diretoria nunca deixou isso claro, mas dava para entender que esse ano esse time do São Paulo não seria capaz de aturar três frentes. Ainda mais com tantos jogadores importantes lesionados há muito tempo.

Arnaldo Ribeiro

O colunista salientou que a segunda derrota seguida em casa no Brasileirão marca o pior momento do trabalho de Luis Zubeldía no Tricolor.

Não foi só a pior partida sob o comando do Zubeldía, é a pior sequência — são três derrotas no Brasileiro e uma sensação de quem estava ali no estádio de que algo se perdeu.

Aquilo que era pelo menos uma marca do time do Zubeldía, que era a dificuldade de ser batido -- perdia pouco, empatava muito, mas perdia pouco --, agora está se transformando em série de derrotas no Brasileiro.

Arnaldo Ribeiro

Antes de perder para o Vasco, o São Paulo vinha de derrotas para o Bahia, na Fonte Nova, e para o Mirassol, também no Morumbis.