Após vitória, Diniz elogia elenco do Vasco e revela torcida por renovação de Coutinho

Atuando fora de casa, o Vasco venceu o São Paulo por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória cruzmaltina, o técnico Fernando Diniz elogiou o elenco vascaíno, segundo ele, um time com muito potencial.

"O que me motivou a vir, foi o potencial do time. É um time que soube aproveitar os jogadores que podiam andar mais para frente. Vejo os atletas em evolução, em um crescimento muito positivo. Para mim, isso confirma o que eu pensava do elenco do Vasco. Além disso, a presença do Felipe e do Pedrinho anda em sintonia com o meu trabalho, isso facilita", disse o treinador.

Um dos destaques do Vasco foi o meia Philippe Coutinho, que possui contrato com o Gigante da Colina até o fim deste mês. De acordo com Diniz, o meia quer seguir no clube carioca e a renovação deve encaminhar para um final feliz.

"Eu acredito que as coisas vão acontecer e ele vai ficar aqui. É o que ele quer, é o que o Vasco quer, a torcida, eu. Está só no começo dessa trajetória com a minha presença aqui e tenho muita conexão com o Philippe. Sou um grande admirador dele, sempre fui. E da pessoa, cada vez mais conforme vou conhecendo. Um atleta do talento dele que tem uma humildade que se equipara. Acho que tem muito a oferecer à torcida do Vasco e ao futebol brasileiro", finalizou Diniz.

Pausa para a Copa do Mundo de clubes

Com a vitória, o Vasco subiu à 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos após 12 rodadas. Agora, devido a pausa para a Copa do Mundo de clubes, o elenco do Gigante da Colina terá dez dias de férias, ou seja, retornará aos treinos apenas no dia 23 de junho.

O próximo compromisso oficial do Vasco é no dia 13 de julho, uma sexta-feira, contra o Botafogo, pelo Brasileirão.