Após empate, Grêmio aumenta jejum de mais de seis anos sem vencer o Corinthians

Em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A igualdade no placar aumentou um jejum incômodo dos gremistas contra o Timão: O Imortal não vence o Alvinegro Paulista há seis anos e seis meses.

A última vitória do Grêmio sobre o Corinthians foi em 2 de dezembro de 2018, quando o Imortal venceu o Timão por 1 a 0 em casa, pela última rodada do Brasileirão daquele ano.

Desde então, as equipes se enfrentaram em 13 ocasiões, com três vitórias do Corinthians e incríveis dez empates, um símbolo do equilíbrio histórico do confronto. Além disso, neste período, os times se enfrentaram uma vez em duelos mata-mata: Pela Copa do Brasil de 2024, o clube do Parque São Jorge eliminou o Grêmio nos pênaltis após dois empates em 0 a 0.

Porém, apesar do jejum incômodo, o Grêmio leva vantagem sobre o Corinthians no retrospecto geral. As equipes já se enfrentaram 96 vezes, com 35 vitórias dos gaúchos, 30 empates e 31 triunfos dos paulistas.

Igualdade até na tabela

Com o empate desta quinta, Grêmio e Corinthians continuam um do lado do outro na tabela do Campeonato Brasileiro. Ambos possuem 16 pontos, mas o Timão, décimo colocado, está uma posição acima dos gaúchos pois vence no saldo de gols.