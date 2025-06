Após derrota, líder de Organizada do São Paulo faz duras críticas ao presidente Julio Casares

O São Paulo perdeu para o Vasco, na noite desta quinta-feira, por 3 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Depois do jogo, Baby, líder da principal torcida organizada do Tricolor, fez duras críticas ao presidente Julio Casares e à diretoria do clube.

"Mais uma vergonha aqui dentro de casa. O São Paulo conseguiu perder para um time que foi cinco vezes rebaixado para a Série B. Perde para o Mirassol. O São Paulo está essa bagunça, ninguém sabe quem manda. Hoje, ninguém sabe quem é o presidente. Julio Casares, hoje você não tem CPF, você some, não dá mais entrevista e não aparece mais. Você deixou o São Paulo na mão de Belmonte, Nelsinho, Rui Costa e Chapecó. Uns incompetentes, eles estão todos preocupados com política", disse Baby em vídeo publicado nas redes sociais.

"Seu primeiro ano foi ok, Julio Casares. Você fez um trabalho legal. Agora, no segundo mandato, você está se perdendo, porque não tomou atitude. Eu avisei você há mais de dois anos, tem que profissionalizar a po... do CT. Você está deixando esses caras aí por política. Conselheiros não podem estar nesses cargos. Vocês acham que são donos do São Paulo Futebol Clube? Vocês estão de brincadeira", acrescentou.

Nesta quinta-feira, o Vasco foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, com gols de Rayan e Nuno Moreira. Na etapa final, Pablo Vegetti marcou o terceiro gol do Cruzmaltino na partida. Ryan Francisco descontou para o São Paulo, já nos acréscimos.

Essa foi a terceira rodada seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Em 12 rodadas, a equipe do técnico Luis Zubeldía conquistou apenas duas vitórias, seis empates e quatro derrotas. O Tricolor ocupa a 14ª posição, com 12 pontos, um a mais que o Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

"Julio Casares, não é a torcida que tem que xingar e derrubar o Zubeldía. Quem tem que mandar embora são vocês que contrataram, seus incompetentes. Não venha jogar o B.O. para nós, não. Eu avisei que 2025 ia ser o ano mais difícil da história. Vamos jogar a responsabilidade para a molecada? Vamos xingar a molecada? Eu avisei todos vocês, se não contratarem, nós vamos para a Série B. Se f... a dívida, se vira para contratar quatro, cinco jogadores para 2025. Vocês estão preocupados com política. Nós vamos embaçar em todos vocês. Respeita o São Paulo Futebol Clube. Vocês estão de palhaçada", criticou.

Agora, o São Paulo vai ficar cerca de um mês longe dos gramados por conta da pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A partir desta sexta-feira, os jogadores receberam dez dias de folga.

O próximo compromisso do Tricolor depois da paralisação é contra o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada. A data da partida ainda não foi confirmada.

"Vocês deram 40 dias de folga? Vocês têm 40 dias para achar um novo técnico, contratar jogadores e colocar o São Paulo novamente nos trilhos. Se não, nem presidente do São Paulo Futebol Clube futuramente você vai ser mais. Atitude Julio Casares. Manda esses caras embora e contrata jogador", finalizou Baby.