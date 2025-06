Aniversariante, Coutinho vibra com vitória do Vasco e comenta renovação

O Vasco obteve grande resultado nesta quinta-feira. Os cruzmaltinos venceram o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileiro. Um dos destaques dos cariocas foi o meia Coutinho. O jogador destacou a boa atuação no dia do seu aniversário.

"Hoje é um dia especial para mim. Na concentração cantaram parabéns e disse que era um prazer estar no meu clube de coração. Falei que seria muito bom ter uma boa atuação e sair vitorioso. Treinamos muito neste período sem jogos", iniciou Coutinho, que fez questão de elogiar o técnico Fernando Diniz.

"Diniz é um cara sensacional. Professor tem melhorado todo mundo. Tem tirado o melhor de todos. Ele sabe cobrar a todos, mas também apóia a todos. Aumentou o ritmo dos treinos, a intensidade. Tenho certeza de que vamos melhorar bastante", declarou.

Por fim, o meia espera seguir no Vasco. O contrato do jogador acaba no fim deste mês. "O pessoal está conversando. Acho que é uma semana boa para conversar. Espero que dê tudo certo. Será um período grande sem jogos e muito importante trabalhar forte para voltar bem", revelou Coutinho.

O Vasco só volta a campo em julho, no clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos vão para a parada das competições com 13 pontos na Série A, na 13ª posição.