América-MG desencanta como visitante na Série B e amplia jejum do Vila Nova

O América-MG foi pela primeira vez um visitante indigesto nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Em Goiânia, na abertura da 12ª rodada, o time mineiro contou com dois gols de Willian Bigode e um de Fabinho para vencer o Vila Nova pelo placar de 3 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A partida marcou a estreia do técnico Luizinho Lopes no comando do time goiano, que chegou a quarta derrota seguida.

Com o resultado, o América-MG que vinha de duas derrotas seguidas, se reabilitou e subiu para o nono lugar, com 16 pontos. Ultrapassando inclusive o Vila Nova, que caiu para a 10ª posição com os mesmos 16 pontos, porém em desvantagem no critério de saldo de gols (-1 a -3).

O duelo começou morno, com as duas equipes se estudando bastante e esbarrando na falta de criatividade. Quando surgiu um lance individual, Fabinho deixou o defensor no chão, mas na hora de finalizar isolou, desperdiçando uma grande chance para o América-MG.

Com poucos dias de treinamento sob o comando de Luizinho Lopes, o Vila Nova tinha dificuldade na parte ofensiva. O time goiano só conseguiu levar perigo quando Lucão tentou cortar o cruzamento e Matheus Mendes, atento, evitou o gol contra. Na reta final, o jogo caiu de rendimento, com muitos erros de passes no meio de campo.

O América-MG voltou com mais gás do intervalo. Com três minutos, Kauã Diniz pegou de primeira e Halls fez bela defesa. Logo depois, aos 14, Willian Bigode recebeu na entrada da área e bateu no contrapé para abrir o placar. A situação do Vila Nova, que já estava ruim, piorou quando Tiago levou o segundo amarelo e foi expulso, aos 17.

Com um a mais, o jogo ficou no cenário perfeito para o América-MG, que passou a explorar os contra-ataques. Figueiredo recebeu no fundo e cruzou rasteiro. A bola pegou no braço de Willian Formiga e, após olhar o VAR, o penal foi assinalado. Bigode foi para a cobrança e ampliou para os mineiros, aos 37. Na reta final, o América ainda teve um gol anulado de Figueiredo, mas nos acréscimos Fabinho marcou o terceiro para decretar de vez a vitória.

O América-MG volta a campo na próxima sexta-feira (dia 20), às 21h35, quando recebe o Criciúma na Arena Independência. Já o Vila Nova visita o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith, no domingo (dia 22), às 18h.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 3 AMÉRICA-MG

VILA NOVA - Halls; Elias (Igor Inocêncio), Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga (Higor); João Vieira, Jean Mota, André Luís (Vinícius Paiva) e Júnior Todinho; Gabriel Poveda (Dodô) e Guilherme Parede (Walisson Maia). Técnico: Luizinho Lopes.

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Samuel, Júlio, Lucão e Marlon; Felipe Amaral (Kauã Diniz), Barros e Miquéias; Fabinho (Elizari), Willian Bigode (David Lopes) e Figueiredo (Yago Santos). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - William Bigode, aos 14 e 35, Fabinho, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tiago e Júnior Todinho (Vila Nova); Felipe Amaral, Miquéias e Willian Bigode (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Tiago (Vila Nova).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - Onésio Brasileiro Alvarenga Brasileiro (OBA), em Goiânia (GO).