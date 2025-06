Alisson divide culpa com Zubeldía por momento ruim do São Paulo

O São Paulo perdeu para o Vasco, nesta quinta-feira, por 3 a 1, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O resultado aumentou a pressão sobre o técnico Zubeldía. O volante Alisson falou sobre as cobranças e dividiu a culpa.

O que aconteceu

A equipe são-paulina vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão. Antes disso, havia perdido para Mirassol, em casa, e para o Bahia, fora. Este último compromisso, no dia 31 de maio foi o último antes da data Fifa. Assim, o São Paulo teve pouco mais de dez dias para trabalhar de olho no Vasco.

É um momento não de jogar somente a culpa no treinador, mas essa responsabilidade tem que ser dividida também com os jogadores, com todo mundo. Na vitória está todo mundo junto e não é diferente nas derrotas. Porque, quem conhece o professor Zubeldía sabe o quanto ele se doa pelo clube, a chateação que ele fica por tudo que que nós trabalhamos nessa semana

Infelizmente você não conseguir o resultado isso deixa todo mundo muito bravo e bastante chateado. Então, é o momento da gente estar junto, o momento de trabalhar no segundo semestre junto, porque somente assim que a gente vai sair dessa situação. [...]A forma da gente conseguir dar volta por cima é somente trabalhando.

Alisson

O São Paulo só volta a campo depois do dia 13 de julho, quando o calendário brasileiro volta à ativa. Durante os dias 14 de junho e 13 de julho, a Série A estará paralisada. O próximo adversário dos comandados de Zubeldía é o Flamengo, no Maracanã. Os detalhes do jogo ainda serão definidos pela CBF. O clube tricolor tem 12 pontos conquistados e está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro.