Adversário do Palmeiras, Luis Suárez fala sobre expectativas do Inter Miami para o Mundial de Clubes

A partida de abertura do Mundial de Clubes acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília), entre Inter Miami-EUA e Al-Ahly-EGI, no Hard Rock Stadium, em Miami. Luis Suárez, centroavante da equipe norte-americana, falou sobre a expectativa para a competição.

"É um tipo diferente de Mundial de Clubes, com muitos times. Os torcedores têm grandes expectativas e estão empolgados para que o Inter Miami seja representado da melhor forma possível, porque é a primeira vez que o clube participa deste torneio. Acho que a quantidade de grandes jogadores que estão vindo jogar aqui torna o torneio muito atraente, além da expectativa gerada pelas equipes que estarão participando. Acho que é uma oportunidade única na vida para os torcedores assistirem aos melhores jogadores do mundo, de diferentes países e diferentes equipes", disse Luis Suárez em entrevista à Fifa.

O Inter Miami garantiu vaga no Mundial de Clubes com a conquista do Supporters Shield, troféu dado à equipe com o melhor recorde na temporada regular da Major League Soccer (MLS), em 2024.

A equipe vai disputar o grupo A, junto com o Al Ahly-EGI, Porto-POR e Palmeiras-BRA. Depois da estreia neste sábado, o Inter Miami enfrenta o clube português na próxima quinta-feira, às 16 horas, no Mercedes Benz-Stadium, em Atlanta.

Luis Suárez, Lionel Messi e companhia encerram sua participação na fase de grupos do Mundial de Clubes contra o Palmeiras no dia 23 de junho, segunda-feira, às 22 horas, novamente no Hard Rock Stadium, em Miami.

Enquanto ainda defendia as cores do Barcelona-ESP, Suárez disputou o Mundial de Clubes em 2015. O clube catalão venceu o River Plate-ARG por 3 a 0 na decisão e levantou o título. O uruguaio foi o artilheiro da competição, com cinco gols marcados, e venceu o prêmio de melhor jogador do torneio.

"É uma competição que exige muito de você, e acho que nosso trabalho é representá-la da melhor forma possível, para que vejam que o futebol nos Estados Unidos está crescendo muito. Sempre existe essa vontade de vencer, não importa o tipo de torneio em que você esteja jogando. Depois, há a empolgação que isso gera nos torcedores. Para nós, é uma competição importante. Aqueles de nós que já tiveram a chance de jogá-la sabem o quanto é difícil. Então, vamos tentar encará-la da melhor forma possível, e nossa motivação está em querer enfrentar os melhores e vencê-los", projetou o uruguaio.

Contratado pelo Inter Miami em janeiro de 2024, após uma passagem pelo Grêmio, Luis Suárez já disputou 58 jogos com a camisa do clube, marcou 33 gols e deu 22 assistências. Na temporada, o centroavante de 38 anos balançou as redes oito vezes e deu dez passes para gol, em 21 partidas.

Busquets vê o Porto como favorito

Companheiro de time de Luis Suárez no Barcelona e também no Inter Miami, o volante Sergio Busquets destacou o equilíbrio entre as quatro equipes no grupo A e vê o Porto, único europeu na chave, como o favorito para a liderança.

"Acho que o grupo é bastante equilibrado em relação ao nível das equipes. Talvez o (FC) Porto seja o favorito devido à sua experiência na Europa. E bem, precisamos ficar atentos a todos os times e fazer o nosso trabalho contra cada um deles. Também precisamos mostrar do que somos capazes em cada partida e dar o nosso melhor, porque eu adoraria poder competir e me classificar para a próxima fase", disse Sergio Busquets em entrevista à Fifa.

Em 15 anos de Barcelona, o volante de 36 anos foi tricampeão do Mundial de Clubes (2009, 2011 e 2015). Desde julho de 2023 no Inter Miami, Busquets tem 82 jogos disputados, um gol marcado e 11 assistências.

"Estou muito empolgado, porque não são apenas os melhores times de cada continente que estarão lá, mas também pelo fato de enfrentarmos equipes contra as quais não estamos acostumados a jogar, o que torna tudo ainda mais global. Assim, é possível ver o nível de cada continente e de cada equipe. Isso torna a experiência ainda mais especial, também pelo fato de estarmos enfrentando times que pouco analisamos e que mal conhecemos", finalizou.