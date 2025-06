Abel ensaia estratégia ofensiva em treino do Palmeiras para estreia no Mundial de Clubes

Já em clima de estreia para o Mundial de Clubes da Fifa, o técnico Abel Ferreira comandou, nesta sexta-feira, um treino tático onde testou estratégias ofensivas já de olho no confronto com o Porto, primeiro adversário do clube paulista no torneio. A atividade contou com o elenco completo e, assim, o treinador estudou alternativas para aumentar o poder de ataque.

O treino, realizado em Greensboro, na Carolina do Norte, foi aberto somente nos primeiros 15 minutos para os jornalistas. No aquecimento, o elenco deu algumas voltas em torno do campo e fez um rápido trabalho com bola.

No complemento da atividade, a comissão técnica organizou um trabalho separado com os atletas do setor ofensivo e defensivo. Abel agora vai aproveitar o treinamento de sábado para definir o time titular em seu primeiro jogo na competição.

Integrante do Grupo A, o Palmeiras faz a estreia contra o adversário mais forte da sua chave. O confronto com o Porto acontece neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey.

A programação deste sábado já está definida. Após o treino da manhã, o elenco segue para fazer o reconhecimento do gramado. O atacante Paulinho está cotado para formar o trio ofensivo ao lado de Estêvão e Vitor Roque. Maurício e Facundo Torres também brigam por uma vaga no setor.