Zagueiro do Boca Jrs tem visto negado e está fora do Mundial; entenda caso

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Ayrton Costa, do Boca Juniors, não disputará a Copa do Mundo de Clubes. O jogador teve seu visto negado pelos Estados Unidos por estar em liberdade condicional após tentativa de roubo em 2018. A informação é do canal de TV argentino TyC Sports.

O que aconteceu

O "veto" de entrada do jogador aos Estados Unidos é definitiva, o que deixa o Boca Juniors sem alternativa a não ser tirar o zagueiro da lista de inscritos para o Mundial.

O Boca tentou um visto temporário e apelou até para a Fifa, mas não teve sucesso. O clube argentino pediu para a entidade máxima do futebol intervir na situação.

Ayrton Costa está em liberdade condicional, e os EUA não aprovam o visto por entender que o processo contra o jogador está em andamento. Em junho de 2018, o zagueiro, seu irmão e mais um homem foram acusados de invadir uma casa em Buenos Aires (ARG). O trio foi capturado pela polícia, mas ninguém ficou detido.

O cenário resultou em sucessivas negativas ao pedido de visto. O jogador teve a primeira solicitação negada quando ainda defendia o Independiente. Como atleta do Boca, Ayrton fez um pedido no ano passado, mas também não obteve sucesso. O cenário se repetiu em 2025.

A maior parte da delegação do Boca Juniors já está nos EUA para a disputa do Mundial. Os recém-contratados Marco Pellegrino e Malcom Braida — além do presidente Juan Román Riquelme — tem embarque previsto para hoje.

Os argentinos estão no Grupo C, ao lado de Auckland City, Bayern de Munique e Benfica. A estreia será na segunda-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Benfica.