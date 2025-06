Yuri Alberto 'inegociável' e busca na lateral: o mercado do Corinthians

O Corinthians trata Yuri Alberto como "inegociável" e viu a tentativa pelo lateral Igor Vinícius, do São Paulo, esfriar no mercado, detalham a repórter Livia Camillo e o colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Lívia, a lesão de Yuri Alberto tornou uma possível saída do jogador mais improvável. A repórter ressaltou que o Timão trata Yuri como peça-chave do elenco.

Isso [a lesão] afetou bastante, inclusive a própria ideia do Yuri Alberto no começo da temporada, que ele tinha esse projeto, foi uma expectativa minada agora por essa recuperação.

O principal agora é a recuperação do jogador. O tempo do jogador de se recuperar é sagrado e o staff do Corinthians e a comissão técnica contam com ele para o restante da temporada, isso é inegociável.

Hoje o Yuri tem um peso importantíssimo dentro do elenco do Corinthians. Então, a probabilidade maior é que ele fique e continue a temporada aqui.

Livia Camillo

Em relação à busca por uma opção a Matheuzinho na lateral direita, André Hernan explicou que o Corinthians vê Ígor Vinícius mais próximo de outros clubes da Série A.

Segundo o colunista, a avaliação no Timão é que a rivalidade com o São Paulo se tornou um empecilho.

O Corinthians entende que o Igor Vinícius é uma contratação que pode ser uma boa opção ao Matheuzinho, só que o Corinthians não vê no horizonte uma liberação do São Paulo.

Hoje, internamente, o Corinthians acredita que a possibilidade do Igor Vinicius ir para outro clube que não seja rival do São Paulo é maior. O Corinthians vai ter uma dificuldade, então já começa a olhar com certa distância.

Outros clubes brasileiros podem ter mais chances, segundo a apuração que fiz dentro do Corinthians, em relação ao Igor Vinícius.

André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra