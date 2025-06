Yuri Alberto, do Corinthians, recebe medalha de mérito esportivo em São José dos Campos

Um dos principais jogadores do Corinthians, o atacante Yuri Alberto foi premiado na noite desta quarta-feira pela prefeitura de São José dos Campos, sua cidade natal. O jogador do Timão recebeu a medalha de mérito esportivo Ubiratan Pereira Maciel, concedida pela Câmara Municipal da cidade.

Com a família, o atacante do Corinthians esteve presencialmente na cerimônia, que contou com autoridades locais como vereadores, o vice-prefeito e o próprio prefeito de São José dos Campos. Além disso, crianças de um projeto esportivo da cidade tietaram o atleta de 24 anos.

Em seguida, Yuri contou como começou sua carreira no futebol, em uma escolinha em sua cidade natal.

"Eu comecei aqui em São José jogando no Primeira Camisa, lá na ADC Parahyba (Santana) e no Atleta Cidadão. Lembro que os jogos do Primeira Camisa eram aos domingos e do Atleta Cidadão eram em dias de semana ou no sábado, nessa época fiz futsal também. Queria jogar tudo. Aí eu passei no teste para o Santos, com 11 para 12 anos, me profissionalizei lá aos 16 e foi um processo difícil também, de início de transição", contou o atacante, ao site oficial da Prefeitura de São José dos Campos.

Claudio Vieira / PMSJC

Carreira de sucesso

Depois de sair do Santos, Yuri se revelou para o futebol brasileiro quando ingressou no Internacional em 2020.

"Em 2020 fui para o Inter e foi lá que senti que coisas começaram a acontecer na minha vida como jogador de futebol. Comecei a fazer gols e consegui me destacar bastante. Nisso, fui vendido para a Rússia. Fui muito feliz lá, pelo pouco tempo que fiquei, conquistei meu primeiro título profissional. Por conta da guerra (Rússia e Ucrânia), voltei para o Brasil. Ainda pertencendo ao Zenit, vim por empréstimo para o Corinthians e, pelos bons números que fiz, o Corinthians decidiu comprar metade do meu passe com o clube russo. Hoje estou aqui, jogando no Corinthians e vivendo o melhor momento da minha carreira", afirmou Yuri.

Nesta temporada, Yuri disputou 35 jogos pelo Corinthians, marcando 13 gols e dando uma assistência.